F1-noodplan: seizoen 2026 eindigt waarschijnlijk niet in het Midden-Oosten

Het Formule 1-seizoen van 2026 heeft logistiek al de nodige klappen opgelopen. Eerder dit jaar moesten de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië al van de kalender worden geschrapt omdat reizen naar die regio simpelweg te onveilig was. En nog steeds is waardoor de Formule 1 verder kijkt.

In een interview met de Franse sportkrant L’Équipe onthult F1-baas Stefano Domenicali dat er achter de schermen een kant-en-klaar noodplan klaar ligt voor de ontknoping van het kampioenschap. Mochten de geplande races in Qatar en Abu Dhabi door het conflict niet kunnen doorgaan, dan heeft de sport alternatieve locaties stand-by staan.

Het plan

"Als de twee races aan het einde van het jaar niet kunnen plaatsvinden omdat de oorlog niet voorbij is, hebben we andere vervangende oplossingen klaarliggen", zegt de F1-baas. Zijn gevoel zegt dat tenminste beide races door laten gaan, ‘’onmogelijk’’ is. Eentje zou nog wel kunnen lukken mits de situatie rustiger wordt.

De GP’s van Qatar en Saoedi-Arabië zullen naar alle waarschijnlijkheid ook niet halverwege het seizoen worden ingepland. Het gat tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore (begin oktober) bood een kleine kans, maar logistiek is dat niet meer te bolwerken. "De beslissing over het slotakkoord van het seizoen zal in de komende maanden vallen, wanneer de tijd daar rijp voor is."

Nieuwe seizoensfinale!

Speculaties dat het kampioenschap dan maar vroegtijdig zou eindigen na de Grand Prix van Las Vegas (op 22 november), worden door de Italiaanse topman resoluut naar het rijk der fabelen verwezen. "Nee, Las Vegas zal niet de laatste race van de kalender worden, dat kan ik bevestigen", aldus Domenicali. Waar die vervangende races dan gereden moeten worden, houdt de F1-baas nog even voor zich. FIA-voorzitter Ben Sulayem durfde het wel al aan om de GP van Turkije op te gooien als mogelijke vervanger .

