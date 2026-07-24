F1 overweegt een van de dikste oud-F1-circuits als vervanger voor de races in het Midden-Oosten

Door de aanhoudende onrust en het conflict in het Midden-Oosten staat de Formule 1-kalender onder druk. Eerder werden de races in Bahrein en Saudi-Arabië geschrapt, en de kans dat er dit najaar alsnog in de regio geracet kan worden neemt snel af. Daarom werkt de Formule 1 achter de schermen aan meerdere noodscenario's.

Volgens berichtgeving van Sky Sports, die door De Telegraaf wordt bevestigd, werkt is éen van de meest concrete opties als je het mij vraagt een van de leukste ex-F1-circuits van de moderne tijd. De Formule 1 werkt voor de vervangraces voor een comeback op het circuit van Sepang in Maleisië.

Midden-Oosten op een ander moment

Het schrappen of verplaatsen van races is voor F1-rechtenhouder FOM een logistieke nachtmerrie. De voorkeur ging er even naar uit om Bahrein naar het weekend van 4 oktober te verschuiven (tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore), maar dat scenario lijkt definitief van de baan. Omdat de vracht per schip en vliegtuig tijdig moet worden ingepland, is een terugkeer naar Europese circuits op zo'n korte termijn logistiek niet haalbaar.

Waar dat wel mogelijk is, is in Maleisië. Sepang ligt om de hoek bij de luchthaven van Kuala Lumpur én sluit logistiek perfect aan op de Grand Prix van Singapore, die een week later op de planning staat. Daarnaast heeft het toffe baantje nog steeds een FIA Grade 1-licentie en mag dus F1-races organiseren. Sepang wordt dan ook nog jaarlijks gebruikt door de MotoGP.

Sepang, Maleisië

De Grand Prix van Maleisië staat bij veel coureurs en fans te boek als een moderne klassieker. Vanwege de extreme hitte, de hoge luchtvochtigheid en de brede lay-out met snelle doordraaiers leverde Sepang steevast spektakel op. In 2017 verdween de race van de kalender omdat de lokale overheid de torenhoge organisatiekosten niet langer vond opwegen tegen de opbrengsten.

Ik denk terug aan de tweede F1-overwinning van Max Verstappen, maar ook aan diens vader die er in 2001 een legendarische race reed. Natuurlijk regende het in de ijzersterke race van Verstappen. Terwijl links en rechts concurrenten uitvielen bleef Jos op de been en lag zelfs even tweede. Uiteindelijk moest Verstappen in zijn zwart-oranje Orange-auto genoegen nemen met P7, net één plekje te weinig voor een puntenfinish.

Andere hoogtepunten waren de comeback van Michael Schumacher in 1999 na zijn beenbreuk, Kimi Raikkonens eerste overwinning in 2003, Sergio Pérez op het podium in 2012 en natuurlijk ‘Multi-21’ bij de Red Bulls in 2013.

F1 neemt binnenkort besluit

Volgens bronnen binnen de paddock wil de FIA vóór de zomerstop definitief de knoop doorhakken. Mocht Sepang doorgaan, dan schuift de F1 op 4 oktober aan voor een eenmalige of terugkerende editie in Zuidoost-Azië. Laten we het alsjeblieft hopen, toch? Of zou je liever een andere Grade 1-baan willen zien? Ik hoor het graag hieronder van je!

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