F1-race van volgende week kan beter niet doorgaan

De Formule 1 maakt zich op voor de allereerste race op het gloednieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad, Madrid. De Madring zoals het baantje heet, kent vele tegenslagen. Moet de F1 daarom hier wel willen racen?

Om te beginnen is de lokale bevolking alles behalve blij met de GP in eigen stad. Buurtbewoners noemen het circuit simpelweg "illegaal" en bereiden op grote schaal rechtszaken voor. Het verzet is georganiseerd via het actiecomité Stop F1 Madrid. Woordvoerder Constantino Blanco legt uit waar het probleem zit: “In een woning mag het geluidsniveau overdag niet hoger zijn dan 35 decibel. De organisatie heeft zelf toegegeven dat het geluid voor de dichtstbijzijnde huizen kan oplopen tot 95 decibel. Dat is 1.000 keer harder dan de wettelijke limiet. Het is een regelrechte inbreuk op je privéleven en je eigen huis. Het circuit is een belediging voor de hele wijk.”

Zo serieus moet de F1 dit probleem nemen

De recente historie van grote evenementen in Madrid toont aan dat de Formule 1 en GP-organisatie IFEMA hier werk van moet maken. Buurtbewoners rond het vernieuwde Santiago Bernabéu-stadion van Real Madrid wisten via vergelijkbare geluidsprocedures onlangs af te dwingen dat alle grote popconcerten tot nader order zijn geschrapt.

De bewoners van Las Cárcavas en Valdebebas hanteren dezelfde tactiek om de Formule 1 na 2026 uit hun achtertuin te verjagen. Stop F1 Madrid claimt bovendien een "stille meerderheid" achter zich te hebben die het doordrukken van het circuit illegaal noemt.

F3 maakt teveel geluid en glijdt uit

De actiegroep heeft bij een eerdere testsessie van de Formule 3 al wat decibellen opgevangen met geluidsmeters. Daarbij zou het racegeweld boven 100 Db aan geluid produceren terwijl het limiet op 60 decibel ligt. De buurtbewoners zijn van plan om hetzelfde te doen bij de F1-sessies volgende week en er daarna mee naar de rechter te gaan.

Daarnaast legden de F3-sessies nog een probleem met de Madring bloot: de kans op crashes. De jonkies zorgen in vier vrije trainingen van drie uur voor maar liefst 19 rode vlaggen. Dat kwam vermoedelijk niet alleen door de rijvaardigheden van de racetalenten, maar door het nieuwe gladde asfalt in combinatie met de vuile omgeving. De wind blies stof die is blijven liggen na de werkzaamheden, de baan op. Daar hadden de F3-auto’s geen grip op en werden onbestuurbaar. Desalniettemin waren de coureurs te spreken over de baan lay-out.

Moet de F1 hier wel racen?

Kortom, het enige positieve aan de nieuwe locatie van de GP van Spanje is dat de F3-coureurs het er naar hun zin hebben, zelfs als ze er massaal van de baan schieten. Daar staat wel wat tegenover: een lokale bevolking die met rechtszaken dreigen, nog een voor de F1-aangelegde ‘stratenbaan’ op de kalender en dan ook nog een waarvan het asfalt nog niet veilig genoeg is.

Daarom zou mijn antwoord op bovenstaande vraag zijn: nee, in ieder geval dit jaar niet. Er zijn in Spanje genoeg andere circuits met een Grade 1-licentie waar het circus naar kan uitwijken. Denk aan Jerez, Aragon en natuurlijk Barcelona. Maar nee hoor, we racen veel liever op een nep-stratencircuit omdat daar een grotere zak geld op tafel kan worden gelegd.

Bronnen: GPFans, AMuS

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover