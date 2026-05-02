F1 Sprintrace in Miami 2026: wat je hebt gemist

De Autoblog F1-samenvatting is terug! Ook wij hebben de grote F1-pauze benut om beter terug te komen. We pakken het nu wat anders aan dan voorheen. Met dit artikel brengen we je op de hoogte van enkele zaken die je moet weten om mee te kunnen praten over de F1. Lekker kort, in hapklare brokken. Om te beginnen met de sprintrace voor de GP van Miami 2026.

Een motorplof voor de start!

Weet je nog hoe vaak en hoe dramatisch de oude V10-motoren konden ploffen? Nico Hülkenberg liet die tijden herleven vandaag. In zijn ronde naar de grid verandert zijn Audi-V6 in een rook- en vuurmachine. Bij stilstand komt er aan alle kanten rook uit zijn F1-auto. Ik zeg het er toch maar even bij: de Duitse coureur kan gelukkig op tijd uitstappen en is ongedeerd. Sterker nog, de Hulk grijpt zelf ook naar een brandblusser om mee te helpen blussen. Wat is het ook een fijne vent!

Antonelli komt nog steeds van zijn plek als een oma

Wanneer we eenmaal van start gaan, lukt het Kimi Antonelli alweer niet om goed aan de race te beginnen. Als enige van de weinigen heeft hij een dramastart, net als iedere start van de jonge Italiaan dit jaar. Het eindigt, gelukkig voor Antonelli, niet in een grote startcrash .

Verstappen vs Hamilton deel 935

Bij de start maken de oude rivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton het elkaar al lastig. Hierna blijft de Red Bull in het kielzog van de Ferrari rijden totdat de eerste actie komt. De inhaalactie lukt, maar beide auto’s gaan van de baan door Verstappens toedoen. ‘Teruggevuh!’, klinkt het over de boordradio van de Nederlander. Een ronde later is het alsnog gedaan, al gebeurt het wel met wat minder dramatiek.

McLaren aan kop!

Vooraan is het een keer in 2026 niet Mercedes, maar klantenteam McLaren dat de scepter zwaait. Norris is vanaf de start heer en meester en rijdt ogenschijnlijk gemakkelijk weg van zijn teammaat. Die heeft Chares Leclerc lang op ongeveer één seconde achter hem, maar van een mogelijke inhaalactie komt het niet.

De ongeplande F1-loze tijd heeft McLaren duidelijk goed gedaan, maar onthoudt: Mercedes heeft nog een upgradepakket te goed dat pas bij het volgende raceweekend op de auto wordt gezet.

Antonelli krijgt straf!

Vlak na het einde van de race wordt bekend dat Antonelli te vaak buiten de baan is geweest en er profijt van heeft gehad. De Mercedes-coureur krijgt een vijfsecondenstraf en valt daarmee terug van P4 naar P6. Daarmee kruipen Russell en Verstappen een plekje omhoog.

Top 10 Sprintrace Miami 2026

Norris Piastri Leclerc Russell Verstappen Antonelli Hamilton Gasly Hadjar Colapinto

Hoe laat begint de GP Miami 2026?

Zaterdag 2 mei

Kwalificatie: 22:00 - 23:00

Zondag 3 mei