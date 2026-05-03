F1 stand na de GP van Miami 2026

De GP van Miami 2026 zit erop. En wat een race was het! Nu de eerste vier raceweekenden in de Formule 1 erop zitten, werpen we een blik op de stand in beide kampioenschappen. Mercedes is nog steeds de leider, maar moest er in Florida hard voor werken. Dit is de stand in de F1 na de GP van Miami 2026.
Constructeurskampioenschap
1
180
Mercedes
2
112
Ferrari
3
94
McLaren
4
30
Red Bull Racing
5
21
Alpine
6
18
Haas F1 Team
7
14
Racing Bulls
8
5
Williams
9
2
Audi
10
0
Cadillac
11
0
Aston Martin
Coureurskampioenschap
1
Antonelli
100
2
Russell
80
3
Leclerc
63
4
Norris
51
5
Hamilton
49
6
Piastri
43
7
Verstappen
26
8
Bearman
17
9
Gasly
16
10
Lawson
10
11
Colapinto
5
12
Lindblad
4
13
Hadjar
4
14
Sainz
4
15
Bortoleto
2
16
Ocon
1
17
Albon
1
18
Hulkenberg
0
19
Bottas
0
20
Perez
0
21
Alonso
0
22
Stroll
0