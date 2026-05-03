F1 stand na de GP van Miami 2026

De GP van Miami 2026 zit erop. En wat een race was het! Nu de eerste vier raceweekenden in de Formule 1 erop zitten, werpen we een blik op de stand in beide kampioenschappen. Mercedes is nog steeds de leider, maar moest er in Florida hard voor werken. Dit is de stand in de F1 na de GP van Miami 2026.

Constructeurskampioenschap

Positie

Team

Punten

1

180

Mercedes

2

112

Ferrari

3

94

McLaren

4

30

Red Bull Racing

5

21

Alpine

6

18

Haas F1 Team

7

14

Racing Bulls

8

5

Williams

9

2

Audi

10

0

Cadillac

11

0

Aston Martin

Coureurskampioenschap

Positie

Coureur

Punten

1

 Antonelli

100

2

 Russell

80

3

 Leclerc

63

4

 Norris

51

5

 Hamilton

49

6

 Piastri

43

7

 Verstappen

26

8

 Bearman

17

9

 Gasly

16

10

 Lawson

10

11

 Colapinto

5

12

 Lindblad

4

13

 Hadjar

4

14

 Sainz

4

15

 Bortoleto

2

16

 Ocon

1

17

 Albon

1

18

 Hulkenberg

0

19

 Bottas

0

20

 Perez

0

21

 Alonso

0

22

 Stroll

0

