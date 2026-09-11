F1-team maakt pijnlijke link met Bin Laden in weekend van 9/11

Ik ben persoonlijk niet zo’n fan van de karrevracht aan ‘speciale’ kleurstellingen in de F1 die we tegenwoordig hebben. Om iedere poep of scheet wordt een ander kleurtje op de auto gegooid. Dit weekend is het weer raak en wel bij Williams die hebben gekozen voor een onhandig eerbetoon.









De bedoeling is papier nog niet zo’n vreemde. De Formule 1 is dit weekend terug in Madrid nadat het er in vroegere jaren racete op het circuit van Jarama, even buiten de hoofdstad. Williams refereert aan de laatste race op Jarama door delen van de kleurstelling waar het team toen mee reed op de huidige auto te plakken.

We hebben het dan over de Williams FW07C van 1981 die later dat jaar voor de constructeurstitel zorgde. Is er alleen wat mis met de sponsoring van die auto, zoals Will Buxton opmerkt in de Up to Speed-podcast. Frank Williams zag destijds al in dat er veel geld in het Midden-Oosten is en dat er daar vast wat sjeiks zijn die hun naam op een F1-auto willen hebben.

Namen op de F1-auto’s

Zo kwam de auto vol te staan met sponsoring uit de oliestaten. Denk aan namen als Fly Saudi, Dallah Avco en TAG wat onder leiding stond van Mansour Ojjeh. Het team heette zelfs Albilad Williams Racing. En daar ging het helemaal mis. Albilad is het bedrijf van de Bin Laden-familie. Zij staken dermate veel geld in Williams dat ze in de teamnaam stonden, maar ook dat de achternaam op de auto’s stond gedrukt.

Spoel de tijd door naar vandaag. We weten dat het vandaag precies 25 jaar geleden is dat de wereld werd geschokt door de aanvallen op het World Trade Center en het Pentagon. Daar zat Al Qaida achter, de organisatie van Osama Bin Laden en dus van diezelfde familie. Zoals Will Buxton terecht opmerkt: de kleurstelling van Williams F1-auto uit 1981 heeft, of je het nu wel of niet, een connectie met de Bin Laden-familie en dus met 9/11.

Het is daarom een ongelukkige auto om te eren, zeker dit weekend. “Mensen gaan die link en associatie maken. Het is een gesprek dat ze niet zouden moeten hebben dit weekend’’, vindt Buxton. Wat vind jij: overdreven kritiek of inderdaad een fout van Williams?