F1 verkort races en de reden is hilarisch

De Formule 1 presenteert zichzelf graag als de piek van menselijk kunnen, waar honderden miljoenen (zo niet miljarden) euro's per team vloeien. Toch heeft de FIA besloten de reglementen aan te passen vanwege om een wat klungelige reden.

De reden voor het probleem is, niet voor het eerst, de nieuwe aandrijflijn. Dit keer komen de auto’s geen stroom, maar benzinetekort. De F1-motoren worden weer afgesteld om iets minder afhankelijk te zijn van de elektromotor en diens kleine batterij. De verdeling gaat van 50-50 naar 58-42. De jaren erna moet de verdeling zelfs 60 procent vanuit de V6 en 40 procent uit de elektromotor.

Het gevolg is dat de kleine 1,6-liter V6 weer wat meer benzine mag (en moet) verstoken. En daar zit het probleem. De huidige auto’s zijn natuurlijk tot op de grens afgemeten en zo ook diens benzinetanks. Zodra er meer van de benzinemotor wordt gevraagd, wordt er ook meer van de tanks gevraagd. De FOM is daarom bang dat er niet genoeg peut in de tanks zit om de minimale raceafstand van 305 kilometer te halen.

De oplossing is simpel

In plaats van de knapste koppen ter wereld de opdracht te geven om een slimmere oplossing te bedenken (bijtanken misschien?), kiest de F1 voor een simpele uitweg: kortere races. De aloude grens gaat van 305 naar 290 kilometer. Wat je daarvan merkt in de races, lees je hieronder.

Ook de maximale duur in tijd kan veranderen. De limiet van twee uur daadwerkelijke racetijd blijft gewoon, maar zodra er regen of om een andere reden een rode vlag is, vervalt de maximale duur van drie uur. Er komt wel nog een andere strikte tijd, maar wat die is, is nog onbekend. Deze wijzigingen werden doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de toeschouwers de best mogelijke kans hebben om van een volledige race te genieten, mochten er verstoringen optreden. Ook kunnen de vrije trainingen worden verlengd, mochten die onderbroken zijn door rode vlaggen.

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