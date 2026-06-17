F1 vermindert CO2-uitstoot, maar hoeveel stoot de sport nu uit?

In de afgelopen acht jaar heeft de Formule 1 over de hele breedte — van logistiek en transport tot fabrieken en de circuits zelf — van alles gedaan om de uitstoot van vieze luchtjes te minimaliseren. Het pijnlijkste onderdeel blijkt nog steeds wel de nieuwe elektro-afhankelijke aandrijflijn te zijn. Maar heeft dit al een beetje effect?

De Formule 1 heeft de nieuwste cijfers over haar ecologische voetafdruk gepresenteerd in het Impact Report van 2026. Volgens F1-baas Stefano Domenicali en zijn team ligt de sport keurig op schema om in 2030 volledig klimaatneutraal (Net Zero) te zijn. Sinds de nulmeting in 2018 heeft de koningsklasse van de autosport haar CO2-uitstoot met 35 procent verminderd. Dat klinkt als een mooie overwinning in de computer, maar hoeveel is dat nu in de echte wereld?

Hoeveel minder CO2-uitstoot?

Die 35 procent staat volgens de F1 gelijk aan 80.000 ton CO2-equivalent (tCO2e). Daar kun je nog steeds niet echt iets mee, toch? De F1 vergelijkt het met de uitstoot die je hebt als je ruim 500 miljoen kilometer vliegt, of 100.000 passagiersvluchten van Londen naar New York. Dat klinkt al beter.

Wie zoveel CO2-uitstoot kan verliezen, heeft ook veel CO2-uitstoot. Als we kijken naar de resterende voetafdruk van de Formule 1 dan blijft er nog zo’n 160.000 ton CO2 per jaar over. Volgens kenniscentrum Milieu Centraal stoot een gemiddeld Nederlands huishouden (inclusief energie, voeding en reizen) per jaar zo’n 16,5 ton CO2 uit. De F1 pompt dus nog steeds voor bijna 10.000 Nederlandse huishoudens of ruim 47.000 benzineauto’s aan CO2 per jaar de lucht in. Valt het mee of tegen vind je? Ik vind het eigenlijk nog steeds wel wat meer dan ik had gedacht.

Waar is de winst gepakt?

Natuurlijk boekt de F1 de grootste winst achter de schermen. De CO2-uitstoot van de F1-auto’s zelf is namelijk verwaarloosbaar binnen het grote geheel. De fabrieken, kantoren en designcentra van de elf teams (inclusief de F1 en FIA zelf) waren in 2018 nog enorme stroomslurpers. Door over te stappen op volledig hernieuwbare energie is de uitstoot hier met maar liefst 64 procent gedaald ten opzichte van 2018 (en 14 procent ten opzichte van 2024). Dit leverde een besparing op van 37.000 ton CO2.

Logistiek is de grootste hoofdpijn voor de duurzaamheidsmanagers van de F1. De transportuitstoot daalde met 27 procent. Dit komt doordat de F1 de investeringen in Sustainable Aviation Fuel (SAF) — een duurzamere kerosinevervanger die de uitstoot per vlucht met 80 procent vermindert — jaar op jaar heeft verdubbeld. Daarnaast is er in 2025 voor het eerst geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof, omdat de F1 steeds meer zware vracht per boot in plaats van per vliegtuig vervoert.

Ook op het circuit minder uitstoot

Tijdens alle Europese Grands Prix van het afgelopen seizoen werd er voor het eerst volledig gebruikgemaakt van alternatieve energiesystemen in de paddocks, pitstraten en tv-centra. In plaats van ronkende dieselgeneratoren draaide de boel daar op zonnepanelen, batterijsystemen en HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, een biobrandstof). Dit leverde per race een besparing op van 1.000 ton CO2, een daling van 17 procent per evenement. Volgens Domenicali bewijzen deze cijfers dat de Formule 1 serieus werk maakt van de groene transitie. ‘’We liggen op koers voor Net Zero in 2030, terwijl de sport wereldwijd blijft groeien."

F1-kalender

Vanaf dit seizoen moet ook de geografisch logischere racekalender gaan zorgen voor een verdere krimp van de CO2-uitstoot. Maar als puntje bij paaltje komt, weegt een zak geld nog altijd zwaarder dan het klimaat. Aan het einde van de rit reist de hele paddock vrolijk van Austin naar Mexico-Stad, door naar São Paulo, om vervolgens weer helemaal terug te vliegen naar Las Vegas, waarna ze een week later in Qatar moeten staan. Zolang dáár geen bezem doorheen gaat, blijft die 2030-doelstelling toch vooral een knap staaltje ecologische boekhouding.