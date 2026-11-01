F1-waanzin: Vervanging na VT2, bizarre diskwalificatie en Alonso weigert te rijden

De Grand Prix van Mexico had volledig in het teken moeten staan van het kampioenschap van Kimi Antonelli. In aanloop naar de vreugde-explosie bij Mercedes gebeurt er bijzonder veel in Mexico-Stad.

Na de confrontatie tussen Lawson en Verstappen en die tussen Hadjar en een 'fan' dacht ik dat we al genoeg ruis hadden, maar ik kon er niet verder naast zitten. Hier volgen de grootste nieuwsfeiten die je hebt gemist.

Ocon wordt uit het niets vervangen

We weten al langer dat Esteban Ocon na dit seizoen niet meer voor Haas F1 rijdt. Hij en het team zouden het seizoen met elkaar uitzingen. Na twee vrije trainingen in Mexico loopt dat anders. Op de Mexicaanse zaterdagochtend gooit Haas een statement naar buiten: reserve-coureur Ryo Hirakawa vervangt Esteban Ocon voor de rest van het weekend. Er volgt de CV van de 32-jarige Japanner en een uitsmijter: "Er zullen op dit moment geen verdere verklaringen worden afgelegd."

Wat is er gebeurd? Dat weet niemand buiten Haas zeker. De meeste kenners denken dat het te maken heeft met een wijziging in tweede training waarbij Ocon niet op zachte maar medium-banden zou rijden. Doordat noch de coureur, noch het team tekst en uitleg wil geven, gaan de wildste verhalen de rondte. Daar is Ocon na een dag klaar mee.

Nadat Haas-teambaas Komatsu heeft gezegd dat hij er niks over kan zeggen (en dus nog steeds ruimte laat voor de geruchtenmolen), klimt Ocon op social media in de pen. Ook hij geeft niet de reden van de abrupte wissel. Hij vertelt alleen dat een gerucht over fysiek geweld als reden voor zijn (tijdelijke?) vertrek niet waar is.

Ocon reageert

Volgende week heeft Haas een probleempje. Hirakawa rijdt dan in het WEC en kan dus niet aan de GP van Brazilië meedoen. Wellicht dat het team daarom specificeert dat Ocon de rest van het weekend wordt vervangen. Of zou Jack Doohan een nieuwe kans krijgen? Hij schuift nu door als reserve-coureur achter Hirakawa. Ook ik kan op dit moment alleen maar gissen.

Alonso wil niet meer rijden

Ocon mag dus niet meer rijden, maar het kan nog pijnlijker. Fernando Alonso leek op weg naar een prima kwalificatie in Mexico, totdat hij van het team te horen kreeg dat hij zijn auto moest parkeren. Alonso reed toen het stadiongedeelte en dus het laatste deel van de baan op. “Kan ik hem niet gewoon de pits in rijden?’’, vroeg Alonso daarom terecht. Het antwoord was negatief: de auto moest zo snel mogelijk tot stilstand komen. Later blijkt dat er een gebrek aan waterdruk voor de elektro-unit is.

Uit frustratie bonkt Alonso op het stuur. Dit horrorseizoen leek positief te gaan eindigen na wat betere resultaten de afgelopen weken. Nu is de Honda-aandrijflijn weer de spelbreker. Tegenover de aanwezige media kan Alonso zijn woede maar moeilijk verbergen. Bij de ene journalist geeft hij antwoorden van één woord (misschien afgekeken bij zijn teammaat?).

Bij ESPN gaat Alonso al helemaal los. Op de vraag of hij nog wel wil racen in Mexico of liever nu naar Brazilië gaat voor de volgende race, antwoordt Alonso: “Ik ga rechtstreeks naar Brazilië.’’ Aston Martin heeft haar coureur vooralsnog niet uit de race gehaald. Op dit moment gaat Alonso dus nog gewoon van start in Mexico.

Per ongeluk vals spel levert diskwalificatie op

En dan zijn we er nog niet met de F1-juice. Liam Lawson is door een vreemde reden uit de uitslag van de kwalificatie gehaald. Lawson, die voor het incident met Verstappen goed bezig was om zijn F1-stoeltje voor volgend jaar te verdienen, kwalificeerde netjes als achtste. De Nieuw-Zeelander zou daarom van P9 beginnen, maar dat wordt vanavond de pitstraat.

Volgens de FIA heeft Lawson in Q2 "de minimale MGU-K-vermogenseis overschreden’’. Zat er een softwarefout bij? Nee, deze keer niet. De F1-regels schrijven voor hoe snel het elektrisch vermogen moet wegvallen zodra een coureur over de finish komt. Lawson liet zijn gaspedaal nét niet snel genoeg los toen hij over de lijn kwam. Hierdoor bleef de elektromotor een fractie van een seconde te lang vermogen geven. Hierdoor was de vermogensafbouw (step down) niet groot genoeg volgens de FIA.

Racing Bulls gaf nog aan dat het team hier niet sneller door gaat, wat natuurlijk waar is. De Stewards geven aan dat dit niet uitmaakt: een auto moet op elk moment tijdens het evenement 100 procent aan de technische regels voldoen, wat ook natuurlijk waar is. Het vreemde is dus dat deze regel bestaat. De coureurs moeten tegenwoordig dus niet alleen pushen tot het aan de streep maar hierna ook heel vlug van het gas af om diskwalificatie te voorkomen.

Ondanks dat het team de fout zelf meldde, schrijven de regels voor dat bij een technische overtreding een diskwalificatie de verplichte straf is. Had Racing Bulls dat niet gedaan, dan hadden ze er wellicht onderuit kunnen komen. Het blijft een wondere wereld, die Formule 1. Kunnen we nu dan de focus leggen op de jongste kampioen ooit en de eerste Italiaan sinds Ascari in 1953?

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