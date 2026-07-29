Drie keer raden van wie deze Ferrari F50 is geweest

De Ferrari F50 heeft lang in de schaduw gestaan van de F40, maar dat is inmiddels wel voorbij. De prijzen zijn de laatste jaren bizar hard gestegen. Zo ook de waarde van dit exemplaar. En dat komt niet eens zozeer door de beroemde eigenaar.

Ferrari F50 van Mike Tyson

Nu helpt het natuurlijk wel een handje mee als een auto van een bekende eigenaar is geweest. De bokshandschoenen op de passagiersstoel waren al een hint: deze F50 is van niemand minder dan Mike Tython eh… Tyson geweest. Iron Mike kocht de auto in 1996. Hij deed het hetzelfde jaar alweer van de hand, maar dat mag de pret niet drukken. Dit zal voor altijd de auto van Mike Tyson blijven.

De Ferrari F50 kon lange tijd de iconische status van de F40 niet evenaren, maar de F50 heeft iets wat de F40 niet heeft: een V12. Het blok uit de Formule 1-auto van 1990 vormde de basis voor de 4,7 liter V12. Deze leverde 520 pk. Al deze pk’s moest je in bedwang zien te houden zonder hulp van ABS, stuurbekrachtiging of rembekrachtiging.















Waarde

Enfin, we hoeven we verder niet al te veel uit te wijden over de F50. Laten we het nog even hebben over dit specifieke exemplaar. Deze auto werd in 2017 geveild voor 2,6 miljoen dollar. De Ferrari F50 was op dat moment al flink in waarde gestegen, maar achteraf gezien was dit een koopje.

In 2022 werd dezelfde auto namelijk geveild voor 4.625.000 dollar. En nu, anno 2026, wordt de waarde door RM Sotheby’s geschat op – hou je vast – 7 tot 9 miljoen dollar (rond de 7 miljoen euro). Als deze schatting een beetje klopt is deze F50 minimaal 1,5 keer zoveel waard geworden in 4 jaar tijd en is de waarde sinds 2017 zelfs drie keer over de kop gegaan. Daar heeft Mike Tyson zelf allemaal niks aan, maar ja, hij staat ook niet bekend om zijn fantastische financiële keuzes.

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