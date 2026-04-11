Fake it till you make it: zo klinken de EV's van tegenwoordig

Elektrische auto’s. Ooit synoniem voor stilte, saaie acceleratie en het geluid van… nou ja, niks. Maar autofabrikanten hebben inmiddels door dat autorijden niet alleen gaat om snelheid en efficiëntie, maar ook om beleving. En dus krijgen EV’s tegenwoordig geluid. Kunstmatig, opgepompt, futuristisch, binnen, buiten. Want ja, als je geen brullende V8 meer hebt, moet je toch iets.

Geluid met een smaakje

In de basis is een EV natuurlijk muisstil. Fijn voor jou, minder fijn voor de rest van de wereld. Grote kans dat je zelf ook weleens bijna van je sokken bent gereden door zo’n fluisterende Tesla, niet omdat de bestuurder Max Verstappen uithing, maar omdat je hem simpelweg niet hoorde aankomen. Om die reden moeten EV's in Europa sinds 2021 tot zo’n 20 km/u verplicht geluid maken, anders wordt het gewoon een soort stealth-modus voor auto’s. En dat is, hoe cool het ook klinkt, wel een beetje gevaarlijk.

Maar goed, als je fabrikanten een beetje kent, dan weet je: verplicht is slechts het begin. Want waarom stoppen bij een simpel waarschuwingsgeluid als je er ook een complete beleving van kunt maken? Binnen en/of buiten.

Abarth 500E

De Abarth 500e is eigenlijk all-out gegaan wat geluid betreft. In plaats van een zoemend geluid in de auto heeft Abarth een buitengeluid gecreëerd dat verdacht veel lijkt op dat van de benzine variant. Het klinkt vrij luid, dus misschien dat je de buren in je straat hier nog wel wakker mee kan houden als je zou willen.

Dodge Charger Daytona EV

De Dodge Charger is natuurlijk een Amerikaanse bak waarvan het V8-geluid nog jaren door je hoofd blijft spoken. Dat willen ze bij Dodge het liefste ook bij de elektrische modellen graag zo houden, dus maakt de Dodge Charger Daytona EV gebruik van hun bizarre Fratzonic Chambered Exhaust-systeem om het ouderwetse V8-geluid na te bootsen.

BMW i4

De BMW i4 houdt het iets stijlvoller. Met IconicSounds Electric, mede ontwikkeld met wereldberoemde componist Hans Zimmer, krijg je een geluid dat subtiel meebeweegt met je acceleratie. Minder theater, maar veel finesse: een soort digitale soundtrack die precies genoeg drama toevoegt zonder dat het schreeuwerig wordt. Een custom made geluid dus dat eigenlijk heel goed past bij het moderne aspect van een EV.

Hyundai Ioniq 5N

De Hyundai Ioniq 5 N gooit het over een compleet andere boeg wat geluid betreft. Want waarom niet gewoon doen alsof je een benzinebak rijdt? Met N Active Sound+ en zelfs gesimuleerde “schakelmomenten” krijg je geluid én gevoel alsof je door een versnellingsbak heen knalt. Het geluid van een bom als je schakelt is misschien een beetje nep, maar het is wel leuk. Verder doet het geluid van de 5 N van binnen en buiten vooral denken aan het geluid van Gran Turismo 4.

Porsche Taycan

De Porsche Taycan klinkt alsof hij rechtstreeks uit een sci-fi film komt. Met het zogenoemde Electric Sport Sound krijg je geen neppe motorbrul, maar een futuristische, opzwepende sound die perfect past bij z’n snelle karakter. Onderhuids vertaalt de auto je input: gaspedaal, snelheid en vermogen, continu naar geluid via speakers binnen en buiten. Gas erop en de toon schiet omhoog alsof je terug in de tijd gaat.

Mercedes AMG GT 4 door

De Mercedes-AMG GT 4-Door EV bewijst dat AMG zelfs zonder V8 nog steeds wil schreeuwen. Met een high-tech soundscape (denk: AMG Sound Experience on steroids) gebruikt de auto speakers aan de buitenkant om een diepe, dreigende toon te creëren. Het resultaat? Een geluid dat eigenlijk vrij veel lijkt op dat van een V8. Maar dan net een beetje anders.

Alpine A290 Rally

De Alpine A290 Rallye laat zien dat ook rally-auto’s niet stil hoeven te zijn. Het geluid van de Alpine is geïnspireerd op het geluid van een echte viercilinder, en eerlijk, dat hoor je ook wel. Wat je krijgt is een functionele sound die je helpt voelen wat de auto doet op het randje van grip. Minder show, meer focus. Maar eerlijk: het klinkt nog steeds alsof er ergens een kleine storm onder de motorkap zit.