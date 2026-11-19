GTA 6 is nog geen dag oud of het heeft zich al bewezen als een van de, zo niet het beste autospel ooit. Film- en autoliefhebbers vinden elkaar in speciale easter egg in Grand Theft Auto: er zit een Mitsubishi Eclipse zoals die van Brian O’Conner uit Fast and Furious in GTA!

Ontwikkelaar Rockstar voegde al een knipoog naar F&F toe aan een GTA 6-trailer , maar ook in het spel wordt er gerefereerd aan de filmreeks. Je kunt namelijk een Eclipse-kopie inclusief groene kleurstelling vinden in Vice City.

De Mitsubishi Eclipse in F&F en GTA 6

In de allereerste scène van Fast and Furious ooit maken we kennis met de gifgroene Mitsubishi Eclipse GS van de tweede generatie uit 1995 met undercoveragent Brian O'Conner (Paul Walker) achter het stuur. Natuurlijk is de auto voorzien van een opvallende bodykit, een enorme aluminium achtervleugel, zilvergrijze graphics op de flanken en groene neon onder de dorpels. Onmisbaar is de flinke fles NOS-lachgas achterin.

In het GTA-universum luistert de Mitsubishi Eclipse naar de naam Maibatsu Penumbra FF. Het is een tweezits sportcoupé en is een mix van de Eclipse en diens Amerikaanse tweelingbroer, de tweede generatie Eagle Talon. Je vindt hem in de Sports-voertuigklasse.

Hier vind je de auto van Paul Walker in GTA 6

De legendarische Fast & Furious-auto staat altijd in precies dezelfde garage. Je vindt de Maibatsu Penumbra FF in een rustig woonwijkje op de Rialto Islands. Dit is een reeks eilandjes in de baai precies tussen het vasteland van Vice City en Vice Beach. Rijd over de verbindingsweg tussen Vice City en Vice Beach naar het eilandengroepje van de Rialto Islands en duik daar een van de zijstraatjes tussen de huizen in. In de video hieronder zie je welk huis je precies moet hebben.