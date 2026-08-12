Ik bezocht de luxe Fastned in Gentbrugge en dit heb je er echt aan

Zestien 400 kW-laders, een winkel, koffie, toiletten, douches en een speeltuin. Fastned pakt flink uit in Gentbrugge, maar maakt dat een laadstop ook echt beter?

Toevallig kwam ik onderweg naar huis terecht bij een Fastned langs de E17 in Gentbrugge in België. Het was een willekeurig aangegeven laadstop van de Autoblog Audi Q6 e-tron.

Eenmaal op het terrein dacht ik meteen: hé, dit komt me bekend voor. Dat bleek te kloppen, want in september 2025 schreef ik al over deze nieuwe flagshiplocatie . Toen moest ik het nog doen met de foto’s en beloften van Fastned. Nu kon ik zelf ervaren hoe zo’n luxe laadstation in de praktijk bevalt. Ha!

Fastned opende in Gentbrugge twee grote verzorgingsplaatsen, aan weerszijden van de snelweg tussen Gent en Antwerpen. De locatie waar ik stopte telt zestien snelladers van maximaal 400 kW. Daarnaast zijn er onder meer een restaurant, een 24/7 zelfbedieningswinkel, toiletten, douches en een speeltuintje.

Een stuk minder lopen

Het eerste voordeel merk je meteen. Bij een doorsnee Fastned parkeer je onder de gele luifel en wandel je vervolgens vaak naar het winkeltje van een naastgelegen tankstation. Hier staat de Fastned-winkel direct naast de laadplekken. Dat scheelt geen wereldreis, maar het is wel prettiger.

Ik arriveerde na sluitingstijd van het bemande gedeelte. Gelukkig is er een aparte 24/7 zelfbedieningswinkel met verkoopautomaten, koffiemachines, toiletten en een douche. Voor het toilet betaal je één euro.

De douche was tijdens mijn bezoek buiten werking, dus die kon ik niet aan een grondige Autoblog-test onderwerpen. Was ik overigens ook niet van plan, voelt toch meer als overkill toch? Voor ons Nederlanders is dit stukje België niet ver van huis, dan stappen we thuis wel onder de douche.

Voor een euro of drie haalde ik een koffie uit de automaat. Die smaakte precies zoals automatenkoffie doorgaans smaakt: niet baanbrekend, maar prima.

Naast de zelfbedieningswinkel ligt ook een gewone parkeerplaats. Ik merkte op dat vooral niet-EV-rijders daar parkeren om de shop te bezoeken, terwijl de Audi Q6 e-tron duurtester aan de snellader hing. Het uitgebreide verslag van mijn trip met de Autoblog-duurtester volgt overigens zaterdag!

Vooral een heel nette Fastned

Voor Fastned is zo’n eigen flagshiplocatie natuurlijk interessant. Het bedrijf verkoopt niet alleen stroom, maar kan ook verdienen aan koffie, eten en andere voorzieningen. Als consument vond ik de meerwaarde eerlijk gezegd iets beperkter. Of ik nu naar het toilet ga bij een tankstation of in een Fastned-gebouw: uiteindelijk blijft het een sanitaire stop. Het belangrijkste verschil is de kortere loopafstand. Maar soms is dat stukje wandelen na een lange autorit eigenlijk best fijn.

Dat neemt niet weg dat de uitvoering geslaagd is. Het terrein was schoon, netjes en verzorgd. De verlichting is goed, alles oogt ruimtelijk en overzichtelijk en de locatie voelt niet afgelegen. Dat geeft een veilig gevoel. Ook de speeltuin blijkt geen decorstuk. Ik zag daadwerkelijk kinderen spelen van een gezin dat er met een EV stond te laden.

De branding is eveneens helemaal op orde. Je merkt aan alles dat dit geen willekeurige laadplek is, maar een locatie waarmee Fastned wil laten zien hoe het de toekomst van snelladen voor zich ziet.

Met een moderne elektrische auto ben je na ongeveer vijftien minuten vaak alweer onderweg. Daar heb je geen restaurant, douche of complete winkel voor nodig. Maar wil je langer stoppen en de accu wat meer juice geven, dan is dit zonder twijfel een prettigere plek dan de gemiddelde snellader. Leuk om eens bezocht te hebben, al verandert de laadervaring voor mij niet volledig.

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