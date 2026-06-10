Fatbikers krijgen massaal boetes!

We lopen meer dan eens te zeuren over onze hoofdstad, maar dit doen ze dan wel weer goed.

Even een berichtje vanuit de bubbel, het reservaat, ofwel Mokum of de Grachtengordel. Amsterdam inderdaad. Want al zit er een college dat liever al hun geld weghaalt bij de automobilist, ze laten nu ook hun spierballen zien aan de plaatselijke fatbikers. Want het fatbikeverbod in het Vondelpark is nog maar net van kracht, maar de eerste boetes zijn al binnen. BAM!

Bij een controle heeft de gemeente 39 bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders die toch met een fatbike door het park reden. Daarmee wordt meteen goed duidelijk dat het verbod niet alleen op papier bestaat en bedoeld is als signaal, maar dat er ook echt wordt gehandhaafd.

Het Vondelpark geldt al jaren als een van de drukste plekken van Amsterdam. Op zonnige dagen delen duizenden wandelaars, fietsers, sporters, toeristen en hondenbezitters dezelfde paden. Volgens de gemeente zorgden snelle elektrische fietsen daar steeds vaker voor klachten en onveilige situaties.

Dat leidde tot het besluit om fatbikes uit het park te weren. Een maatregel die meteen discussie opriep, want waarom juist fatbikes en niet alle snelle elektrische fietsen? Die vraag is nog niet beantwoord en zal voorlopig ook nog wel even in het zwerk blijven hangen.

Ondertussen lijken de boa's met bonnenboekje zich daar weinig van aan te trekken. Zij gingen simpelweg controleren of mensen zich aan de nieuwe regels hielden. Oftewel, geen fatbikes in het park. Doe je het wel, boete!

Voor de gemeente -en andere fatbike-haters- is dat misschien wel het belangrijkste resultaat van deze actie. Niet zozeer die 39 boetes, maar het signaal dat het verbod serieus wordt genomen. Want nieuwe verkeersregels hebben pas effect als mensen geloven dat er ook daadwerkelijk op wordt gecontroleerd. Waarvan akte, zou onze gesjeesde oud-collega Jaap gezegd hebben.

Laat het een voorbeeld zijn voor alle andere steden en dorpen in ons landje. Een helmplicht alleen is niet genoeg. Weg met die dingen!

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