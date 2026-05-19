Nederlanders willen helemaal geen leuke auto's, blijkt uit onderzoek

Als we naar de maandelijkse verkooptoppers kijken, dan zou je verwachten dat we allemaal als een blok vallen voor Kia's en Skoda's. En hoewel dat zeker populaire merken zijn, wil de Nederlander liever iets anders rijden.

De mensen van Regeljelease.nl dachten dat het wel leuk zou zijn om nu eens uit te zoeken wat de Nederlandse automobilist nu het liefst rijdt. Voordat je nu denkt dat iedereen massaal de droomauto's opratelde, blijkt niets minder waar. Wij Nederlanders zijn blijkbaar een heel nuchter volkje, want over het algemeen willen we voor een schappelijk bedrag heel betrouwbaar rijden.

Mannen kiezen BMW, vrouwen een Opel

11 procent van de 1.250 ondervraagden geeft namelijk aan dat ze het liefst een Toyota onder de kont hebben. Op een tweede plek komt Volkswagen, gevolgd door Audi. Tussen mannen en vrouwen zit nog een klein verschil in de top drie. De heren willen houden zich aan het gemiddelde en verkiezen enkel BMW boven Audi op plek drie. Vrouwen houden zich ook aan dezelfde top twee, maar hebben op plek drie een Opel staan.

Ook zit er nogal wat verschil tussen leeftijdsgroepen. 18 tot 29 jarigen willen het liefst een Audi. Op de groep van 40 tot 49 jarigen na, die kiezen blindelings voor een Volkswagen, zet de rest van Nederland bij voorkeur een Japanner voor de deur.

Zelf schakelen is géén mannending

De leukste vinding is dat mannen veel vaker een sterke voorkeur hebben voor een automaat over een handbak, terwijl dit bij vrouwen juist andersom is, die roeren dus liever met een stok in een bak met versnellingen. Over het algemeen blijft de handbak wel populairder onder de Nederlanders, vooral onder veertigers.

Ook opmerkelijk: de alleenstaande ouder kiest het vaakst voor een Peugeot, terwijl de gezinnen met twee ouders in een Mercedes of Ford stappen. Ook blijkt Tesla onder die laatste groep enorm populair.