Hyundai bevestigt: betaalbare N-hatchback maakt comeback in Europa!

Nog niet zolang geleden hielden we een afscheidsbijeenkomst voor de Hyundai i20 N. In Australië werd er een uitzwaaimodel gelanceerd en dat was dat. Tenminste, wat betreft de huidige generatie. Er deden al wat geruchten de ronde, maar nu weten we het zeker: er zit een gloednieuwe Hyundai i20 N in de pijplijn die ook nog eens naar Europa komt én betaalbaar moet zijn.

De terugkeer van de i20 N is het persoonlijke paradepaardje van Dr. Manfred Harrer, het wereldwijde hoofd R&D bij Hyundai. "We hebben dit instapmodel simpelweg weer nodig voor onze fans’’, legt Harrer enthousiast uit aan Auto Express . Hij geeft meteen wat extra info prijs: "De auto is gehybridiseerd en de marktintroductie is niet zo heel ver weg meer." Achter de schermen wordt gefluisterd dat de verkoop over 18 tot 24 maanden (ergens in 2028) van start moet gaan.

Hybride Hyundai i20 N

Waar de uitgaande generatie i20 N het nog deed met een 'kale' 1.6 T-GDi viercilinder zonder elektro-hulp (goed voor 204 pk en een sprint naar de honderd in 6,7 seconden), pakt het nieuwe model het serieuzer aan. De basis blijft naar verwachting een 1.6-liter viercilinder turbo, maar die wordt gekoppeld aan een versnellingsbak met twee elektromotoren. Eén motor zit op direct op de krukas en eentje zit in de bak zelf. Deze versnellingsbak kan volgens de eerste data een vermogen aan tot wel 300 pk en 380 Nm koppel.

Wie bij het woord 'hybride' direct vreest voor een loeiende CVT-bak of een futloze rijbeleving, wordt door Harrer gerustgesteld. "Het gaat aanvoelen als een rasechte hot hatch. Verwacht explosieve koppelings-boosts die worden onderbroken door loeistrakke, flitsende schakelmomenten’’, belooft Harrer. Wanneer Harrer wordt gevraagd naar welke auto de i20 N als benchmark gebruikt, reageert de technicus met een heerlijk arrogante glimlach: "Wij gaan ervoor zorgen dat anderen óns als de maatstaf gaan zien." Toe maar.

Hyundai N moet weer betaalbaar worden

Met de krankzinnig snelle, maar peperdure Ioniq 5 N en Ioniq 6 N heeft Hyundai momenteel een fantastisch uithangbord, maar die auto's zijn voor de gewone man onbetaalbaar. Met de hybride i20 N moet er een betaalbare N-instapper komen. Dit belooft de CEO van Hyundai Europa, Xavier Martinet, dan weer. Hij is twee jaar geleden overgestapt van Dacia naar Hyundai en weet dus wel wat goedkope auto’s bouwen inhoudt. Hij zegt: ‘’De Ioniq 5 en 6 N zijn behoorlijk prijzig: we willen de N-reeks betaalbaar houden.’’

Ook verzekert hij dat Hyundai N NIET EV-only wordt: ‘’Het is belangrijk om de klant die geen EV wil niet uit het oog te verliezen. Maar een pure benzineauto zonder enige vorm van elektrificatie op de markt brengen? Hoe zou de markt dat anno nu oppakken? We leven tenslotte niet meer in de 20e eeuw." Kleine sneer naar de petrol head, maar fair enough. Over een jaar of twee moet de i20 N dus in de schappen komen te liggen. Aangezien het een hybride is, kan hij prima ook in de Nederlandse showrooms komen te staan, toch?

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