Feest: ook wij krijgen de Chinese Land Rover Freelanders die geen Land Rovers zijn

We weten niet of je erop zat te wachten, maar dat maakt niet uit, want je krijgt het toch: Het Chinese Freelander komt ook naar Nederland. Nog een Chinees merk met Europese invloed die zich richt op de premium SUV-markt.

Als het niet zo goed gaat in eigen land, dan ga je buiten de grenzen kijken. Dat doen Nederlanders ook met boodschappen en tanken, dus waarom zouden de Chinezen het niet mogen met het verkopen van auto's? Bij Chinese autogigant Chery, bekend van ondermeer Omoda en Jaecoo, zien ze een uitbreiding met het merk Freelander naar ons continent wel zitten.

Fase 3: invasie van Europa

Na een eerste lancering buiten China van de Freelander 8 in de Verenigde Arabische Emiraten eind september, laat Chery nu weten dat het Europa op de korrel heeft. Met name Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, België, Zwitserland en natuurlijk Nederland. Deze uitbreiding maakt deel uit van de 'derde fase' die ergens in de toekomst van start moet gaan. Wanneer precies laten de Chinezen niet weten.

Ook is nog niet duidelijk met welke Freelander Europees grondgebied gewonnen moet worden, al heeft het er alle schijn van dat er een special Freelander 8 voor klaargestoomd wordt. Het gaat hierbij om een aangepaste versie van de SUV. Deze krijgt namelijk een aanzienlijk kleinere batterij en een grotere verbrandingsmotor dan de variant die in China verkocht wordt.

In plaats van 60 kWh en een 1,5 liter driepitter, krijgen wij waarschijnlijk 34 kWh en een tweeliter vierpitter. Dat betekent vooral dat Europese Freelanders amper 100 km ver zullen komen op pure elektrisch vermogen, aangezien de CLTC-waardering voor dit model op 110 km uitkomt. Een aanzienlijk contrast met de 310 km die er voor de 60 kWh-variant staat. Gelukkig blijft de 8 wel een machtig krachtige vierwieler met 617 pk verdeeld over alle vier de wielen.

De naam moet helpen

Freelander probeert in Europa vooral met de naam in te spelen op de historische waarde die eraan kleeft toen het nog een model onder Land Rover was. Hoewel de laatste Land Rover Freelander al meer dan een decennium geleden van de band rolde, lijkt Chery nog steeds het gevoel te hebben dat juist de merknaam en het tegen Land Rover en Range Rover leunende design, genoeg is om een deel van de premium SUV-markt te kunnen veroveren.

Daarbij lijkt het erop dat moederbedrijf Jaguar Land Rover, dat de merkrechten voor Freelander onder een joint venture bij Chery heeft ondergebracht, ook genoegen neemt met de bijkomende concurrentie. De Britten zetten zelf ook hard in op elektrificatie van het aanbod, met ondermeer de Range Rover Sport als meest recente voorbeeld. Nee, we hebben het fout. Bij Range Rover denkt men dat de eigen klanten geen Chinese namaak kopen. Dus dat zit wel goed...

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