Fernando Alonso hakt knoop door over F1-toekomst

Fernando Alonso heeft in een emotionele video op social media aangekondigd dat hij toch nog niet gaat stoppen met de Formule 1. “Ik heb besloten om met pensioen te gaan, maar nu nog niet’’, zegt de Spanjaard.

De tweevoudig wereldkampioen rijdt een behoorlijk treurig seizoen bij het absoluut slechtste team op de grid: Aston Martin. Het merk heeft alles in huis om mee te doen voor raceoverwinningen, maar rijdt troosteloos achteraan, als de auto’s het al tot het einde van de race volhouden. Toch blijft Alonso in het project geloven (en zullen er nog een paar miljoen redenen zijn om te blijven om legendarische supercars van te kopen).

Alonso bevestigt in het persbericht dat hij ook in 2027 bij Aston Martin zal rijden. In datzelfde bericht laat hij het volgende optekenen: "Ik ben ontzettend blij dat ik een nieuw contract heb getekend met Aston Martin. Ik heb lang over deze beslissing nagedacht, maar racen is mijn leven, mijn passie, en ik weet dat ik nog steeds de snelheid en de vastberadenheid heb om op het hoogste niveau te presteren. Ik wil me voor de lange termijn aan dit team verbinden en bijdragen aan ons succes." De lange termijn is zoals je ziet een relatief begrip. Zeker als je het vergelijkt met Verstappens nieuwe contract.

Het doel: winnen

Ook houdt Alonso hoop in het Aston Martin/Honda-project: “Ik geloof oprecht in wat we aan het opbouwen zijn: we hebben sterk leiderschap, fantastische mensen, partners en faciliteiten. Ik kijk ernaar uit om nog meer mooie herinneringen te creëren op het circuit voor de enthousiaste fans. Hun energie zorgt voor een sfeer die me inspireert en die onze sport zo bijzonder maakt.’’

Teamleider Lawrence Stroll blijft bij zijn ambitie om succes te hebben: “We zijn hier om te winnen, en hoewel onze focus op de korte termijn ligt op het verbeteren van onze prestaties, ben ik ervan overtuigd dat we over het talent van wereldklasse beschikken dat we nodig hebben om onze doelstellingen op de lange termijn te bereiken.’’

Oh, en zijn zoon Lance mag ook in 2027 voor AM rijden, maar who cares?

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