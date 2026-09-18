Fernando Alonso koopt duurste Veyron ooit: +2,5 miljoen euro aan opties!

Zoals het mega grote Bugatti Veyron overzicht laat zien, heeft Bugatti heel veel verschillende, speciale Veyrons gebouwd. Deze staat er nog niet tussen, maar hoort er wel: de allerduurste Veyron ooit. Sinds kort heeft ie een bekende eigenaar: F1-coureur Fernando Alonso.

Op social media zien we Alonso, de Veyron in ontvangst nemen en ermee door Monte Carlo rijden. Je ziet de video’s verderop in dit bericht, maar als ik jou was zou ik eerst de rest van de tekst lezen. De Veyron heeft namelijk een onwijs interessant verhaal te vertellen.

Geen wrap, maar heel duur spul

Hoewel de auto je eerst doet denken aan GTA-tuning met een chromen wrap is er wat anders aan de hand. Dat heeft met de eerste eigenaar te maken. Deze onbekende, maar zeer vermogende persoon had al zes Veyrons in zijn collectie en besloot om elk van de zes Grand Sport Vitesse 'Legends'-modellen op te kopen. Zeg maar een Perridon XXL. Vervolgens was het tijd voor zijn eigen, op maat gemaakte Veyron.

Hij verzocht Bugatti om een Veyron Grand Sport Vitesse te bouwen die uit één stuk gefreesd aluminium werd gehaald. Bugatti ging aan het rekenen en kwam erachter dat ze 20 ton aluminium nodig zouden hebben voor die ene auto. “Bouw maar’’, of iets in die trant was de reactie van de Veyron-verzamelaar. Toen Bugatti begon te twijfelen, dreigde de belangrijke klant om zijn bestelling van twaalf Bugatti’s te annuleren. Uiteindelijk gaf het automerk toe en zo kwam de duurste Bugatti Veyron tot stand.

Nog nooit bestede Bugatti zoveel tijd aan één auto, maar het lukte en de Veyron werd gebouwd. Het is niet bekend hoeveel de man moest betalen voor de aluminium-Veyron, maar het prijskaartje voor de opties is wel bekend: circa 2,5 miljoen dollar. Dat is net zoveel als de nieuwprijs van de Grand Sport Vitesse.

In 2024 stond de duurste Veyron ooit nog te koop in Duitsland. Toen was er slechts 750 kilometer mee gereden. Nu staat de Bugatti dus in de garage van F1-coureur Fernando Alonso. Hij heeft er meteen wat kilometers bijgezet, want we zien Alonso er ook echt een ommetje mee door Monaco maken. Ook nu geldt: we weten niet hoeveel ‘Nando heeft betaald voor zijn nieuwe speeltje.

Bron: Mechatronik

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