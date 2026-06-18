De Ferrari 12Cilindri met handbak komt echt, met één nadeel

Je mag volgens de CEO van Ferrari een datum in je agenda markeren: 4 juli. Dan debuteert volgens Ferrari een model dat, in tegenstelling tot de Luce, speciaal is als sportauto. Het lijkt om een 12Cilindri te gaan die voorlopig de MM wordt genoemd, wat je verwacht als opvolger van de 812 Competizione. De 12Cilindri MM krijgt echter een bijzondere feature: een handbak! Tenminste...

Ferrari bouwt al sinds de 599 en vroege California's rond 2010 geen auto's meer met handbak. De F1-transmissie was al hun gekozen wapen voor automaten, maar sinds de DCT is het helemaal finito. Ergens jammer, want alles wat wél een handbak had, had nog zo'n heerlijke gated-handbak. Tegelijkertijd is Ferrari een bedrijf dat geld moet verdienen en sec gezien blijkt dat de verkopen toch meer richting de automaten gaan. Het klassieke verhaal. De liefhebber roept dat het een gemis is, maar realistisch is die groep te klein.

De 'oplossing' voor de 12Cilindri MM?

Er gaan al een tijdje geruchten van een Ferrari met handbak, die steeds sterker worden rondom de 12Cilindri MM. Er wordt dus al met potlood opgeschreven dat Ferrari de H-patroon-handbak terugbrengt. Let wel: dit is nog nergens bevestigd, enkel dat er iets 'bijzonders onthuld gaat worden op 4 juli dat het verleden met de moderne tijd combineert'. Oftewel: moderne auto, transmissie uit het verleden, je snapt waar de invulling vandaan komt. Een extra detail over de handbak in de 12Cilindri MM gooit echter wel een klein beetje roet in het eten.

Het wordt namelijk geen 'echte' handbak. De Ferrari 12Cilindri MM krijgt volgens The Supercar Blog een neppe handbak. Oké, het wordt een handbak met H-patroon en jij moet de versnellingen selecteren, inclusief koppelingspedaal. Maar het is allemaal nep. Het is een systeem dat we kennen van de Koenigsegg CC850. Het is dus shift-by-wire, zoals je dat kent van moderne automaten. De input die je geeft stuurt enkel een computer aan die vervolgens weet welke versnelling geselecteerd is, mechanisch gebeurt er niet zo veel spectaculairs.

'Echte' handbak

Dat heeft wel als voordeel dat je bij de Ferrari 12Cilindri MM de keuze hebt tussen handbak en automaat. Als jij na een lekker potje sturen met handgeschakelde versnellingen nog een stukje in de file terug moet, kan je overschakelen naar een modus waar de auto volledig automatisch schakelt. Dan kan je je twee dingen afvragen. Is het dan wel een echte handbak? Of juist: maakt het uit? Als Ferrari op deze manier alsnog een heerlijke klik weet te genereren bij elk schakelmoment en de motor precies reageert zoals je wil: perfect toch? Autofanaten beweren dat het een kwestie is van gevoel, dat is dit wel.

Goed, dit alles is dus nog ietwat speculatief, maar dat Ferrari iets aan het bekokstoven is voor 4 juli is zeker. We zijn erg benieuwd.

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