Ferrari 250 GT SWB van Frits van Eerd gespot (maar is ‘ie echt?)

Op een parkeerplaats in het Brabantse Vught stonden deze week een Audi R8 en een M5 Touring, maar er was één auto die de show stal: een Ferrari 250 GT SWB! Dat is nog eens een verrassing om zomaar tegen te komen in het wild.

Naar verluidt is deze auto van niemand minder dan Frits van Eerd. Op andere foto’s is ook te zien dat er iemand achter het stuur zit die verdacht veel lijkt op de voormalige Jumbo-topman. Het is ook heel plausibel, want als er één ding is waar Frits meer van houdt dan van cash, dan zijn het auto’s.

Echt of nep?

De grote vraag is: kijken we hier naar een echte Ferrari 250 GT SWB? Normaliter is de kans groot dat het een replica is, maar Frits van Eerd heeft de middelen om een echte te kopen. Die zijn zo rond de € 10 miljoen waard. Niet onbetaalbaar voor iemand die de beschikking heeft over een familievermogen van een slordige 2,6 miljard.

Toch gaat het hier om een replica. Volgens Ferrari Register Nederland hoort dit kenteken bij een Ferrari 250 GTE 2+2. Hier zijn er relatief veel van gemaakt (voor klassieke Ferrari-begrippen) en je kunt ze voor minder dan drie ton op de kop tikken. De GTE is een populaire basis voor recreaties van extreem dure modellen, zoals de SWB en de GTO.

Colombo V12

Het is dus geen echte 250 GT SWB, maar wél een echte Ferrari. Met een schitterende koets en een Colombo V12. Als de motor nog origineel is, gaat het om een 3,0 liter V12 die 240 pk levert. Gewoon een parel van een klassieker.

Met deze bijzondere vondst schrijft @timmert92 deze week de Autoblog Spot van de Week op zijn naam. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en maak je kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100! Bovendien zijn we momenteel weer op zoek naar vakantiespots. Als je die uploadt met #vakantiespot2026 in de beschrijving, maak je ook nog eens kans op een mooi Autoblog-strandlaken.

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