Het is maandag. Dus wat is een beter moment om in de baas z’n tijd een nieuwe Ferrari 296 Challenge Stradale samen te stellen? Een nieuwe Ferrari configureren is voor de meesten van ons vooral een digitale dagdroom. Wordt het ingetogen rood met een paar subtiele details, of krijgt deze circuitgerichte Ferrari zoveel contrasterende strepen en koolstofvezel om maximaal de aandacht op te eisen?

De 296 Challenge Stradale is de straatlegale Ferrari uit een tweetal auto’s die het merk onlangs onthulde. De andere nieuwkomer, de 296 Challenge EVO , is bedoeld voor de Ferrari Challenge en verschijnt vanaf het seizoen 2027 op de circuits. De Stradale vertaalt de racegerichte techniek naar een auto die ook op de openbare weg mag rijden.

Geen hybride hulp

Ferrari heeft de hybride aandrijflijn gedumpt in de CS, waardoor de 3.0-liter V6 met twee turbo’s het zelf moet doen. De motor levert 670 pk bij 8.000 toeren per minuut en drijft de achterwielen aan via een achttraps transmissie met dubbele koppeling.

Het leeggewicht bedraagt 1.330 kilo. Dat is 140 kilo minder dan een 296 GTB, terwijl de vermogen-gewichtsverhouding uitkomt op 1,98 kilo per pk. In het moderne autotijdperk met loeizware auto’s voelt dit als een lichtgewicht. Een echte Challenge Stradale. Oftewel, een racer voor op de weg.

De smaaktest begint

De configurator is live op de website van Ferrari en dus kan het samenstellen beginnen. Ga je voor een kleur die de lijnen van de 296 benadrukt, of maak je hem zo opvallend mogelijk? En hoeveel contraststrepen, donkere accenten of zichtbare koolstofvezel zijn nog stijlvol voordat het geheel te druk wordt?