De Ferrari 296 Speciale doet zijn naam eer aan!

Ferrari doet het niet vaak, maar als ze een Speciale maken, weet je dat het serieus is. Denk aan de 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale en de 488 Pista. Nu is het de beurt aan de 296 Speciale. En na een eerste rit is één ding duidelijk: dit is veel meer dan een 296 GTB met een paar extra pk's.



Ja, het vermogen stijgt naar 880 pk. Indrukwekkend, maar dat is niet eens het hele verhaal. Ferrari heeft werkelijk alles aangepakt. De 120 graden V6 kreeg lichtere titanium drijfstangen, een lichtere krukas, aangepaste software uit de 296 Challenge en tal van gewichtsbesparende maatregelen. Alleen al het motorblok is negen kilo lichter geworden.



Wouter voelt de Ferrari 296 Speciale aan de tand, check de video om zijn oordeel over deze auto te horen!

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