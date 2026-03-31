Ferrari 308 GTS van Magnum opnieuw onder de hamer

Sommige auto’s zijn meer dan gewoon vervoer. Deze Ferrari 308 GTS is er zo eentje. Bekend van Magnum, P.I., bestuurd door niemand minder dan Tom Selleck en inmiddels bijna net zo beroemd als de man zelf. En ja, hij staat wederom te koop. Want zelfs dit soort ongekende iconen hebben soms moeite om een nieuw baasje te vinden.

De Ferrari van Magnum zelf

We hebben het hier natuurlijk niet over zomaar een Ferrari 308 GTS met een rood kleurtje en een goed verhaal van de verkoper. Dit is er eentje die daadwerkelijk gebruikt werd in de serie, inclusief de pilotaflevering van Magnum, P.I.. Nice!

Chassisnummer 28251 is bekend bij kenners en hoort bij een zeer select clubje van slechts drie carburateur-308’s die in het eerste seizoen werden gebruikt. Tom Selleck zat er dus écht in, al moest de stoel wel een beetje worden aangepast voor zijn lengte, maar goed. Leuk als je aan je vrienden moet vertellen waarom die stoel voor geen meter zit.

Van geel naar iconisch rood

Leuk detail: deze Ferrari begon zijn leven niet eens als de bekende rode Magnum-auto. Oorspronkelijk was hij geel, maar voor de opnames werd hij overgespoten in Rosso Corsa.

Dat soort details zijn normaal gesproken reden voor flinke discussies op fora, maar in dit geval maakt het de auto juist waardevoller. Ferrari zelf heeft de wijziging gedocumenteerd, dus het hoort bij het verhaal. En laten we eerlijk zijn: Magnum in een gele Ferrari had toch net wat minder gewerkt.

















Wel gebruikt, niet gepolijst

Onder de kap ligt gewoon de bekende 2.9-liter V8 met vier Weber-carburateurs, goed voor zo’n 230 pk. Geen moderne fratsen, gewoon een rauwe jaren 70-motor met een handgeschakelde vijfbak en een open metalen schakelpoort.

De auto heeft inmiddels meer dan 150.000 kilometer gelopen en dat zie je eigenlijk ook wel terug. Geen overgerestaureerd museumstuk, maar een auto die net als de meeste gewoon gebruikerssporen heeft. Het interieur is teruggebracht naar origineel, maar er zijn nog wat kleine niet-originele details aanwezig.

Iconisch, maar lastig te prijzen

Je zou denken dat zo’n Magnum-Ferrari moeiteloos door het dak knalt qua waarde. Toch blijkt dat tegen te vallen. Eerdere veilingen brachten bedragen op rond de 100.000 tot 120.000 dollar, omgerekend zo'n 87.000 tot 105.000 euro.

Dat is meer dan een standaard 308 GTS, maar niet heel erg veel. De 'Magnum-factor' voegt natuurlijk wat extra waarde toe, maar maakt het absoluut geen onbetaalbaar museumstuk. Deze keer gaat hij onder de hamer zonder minimumprijs bij Barrett-Jackson in Palm Beach. Oftewel: de liefhebbers mogen zelf bepalen wat dit stukje nostalgie écht waard is.

De vraag is alleen: wat is zo'n ding nou waard? Voor de één is het gewoon een oude Ferrari met wat kilometers. Voor de ander is het dé Magnum-auto waar ze vroeger van droomden.