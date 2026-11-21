Twee Ferrari’s die een kop-staart-botsing hebben is niet vaak goedkoop. Toch zien we mogelijk hieronder de duurste Ferrari-botsing ooit die niet tijdens een race plaatsvond. Een Ferrari 499P Modificata Le Mans-auto geeft een Ferrari F2004 F1-auto een onvriendelijk zetje.

Het ongelukje gebeurde tijdens de Finali Mondiali Ferrari van Ferrari’s Corse Clienti-programma. Hierbij worden eigenaren van de duurste en meest iconische race-Ferrari’s opgetrommeld voor een circuitdag. Denk aan dik XX-spul, oude F1-auto’s die nog door Ferrari worden onderhouden en andere circuitgerichte Ferrari’s. Tussen 17 en 23 november strijkt het circus neer op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Blijkbaar was er nu ook weer iemand aanwezig die de, wat mij betreft, mooiste F1-auto aller tijden in bezit heeft: de Ferrari F2004. Met deze auto won Michael Schumacher met absolute dominantie zijn zevende en laatste wereldkampioenschap. Het was het seizoen dat tekenend was voor het Ferrari-Schumacher-tijdperk en waar ik als jochie van smulde. In 2005 werd nog een oude F2004 geveild voor ongeveer 3,2 miljoen dollar wat nu ruim 5 miljoen euro is.

Dat was het slachtoffer, nu de dader. Ferrari kwam met de 499P niet alleen terug op Le Mans, maar won de 24-uursrace ook meteen drie jaar op een rij. Ferrari deelde graag in de feestvreugde door een 499P-klantenauto te bouwen. Wie dikke vriendjes was met Ferrari en 5,1 miljoen euro te besteden had, kon een eigen Le Mans-racer kopen en gebruiken tijdens circuitdagen. Kortgeleden werd er in Zwitserland nog een 499P Modificata geveild voor 8,9 miljoen!

Die twee auto’s kwamen elkaar iets te dichtbij tegen in Barcelona. In de harde remzone van bocht 10 gaat de Le Mans-auto er veel te diep in en ramt de F1-auto van achteren. Gelukkig zijn beide bestuurders ongedeerd en lijken de twee er geen probleem van te maken. Beide auto’s moeten wel weggetakeld worden. Auw.