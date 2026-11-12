Ferrari 499P Modificata breekt record op de veiling

Een Ferrari kopen heeft toch altijd wat speciaals. Tenminste, dat denk ik. Je moet voor zo'n auto immers aardig wat munten hebben liggen. Maar zelfs tussen alle bijzondere Ferrari's is er baas boven baas. In Genève is er namelijk een 499P Modificata uit 2024 geveild, en dat is best bijzonder.

Een prijskaartje van bijna 9 miljoen euro

De Ferrari 499P Modificata uit 2024 ging tijdens de eerste Zwitserse veiling bij Gooding Christie's onder de hamer, en met succes. De bizarre Italiaan bracht namelijk een bedrag van 8.217.500 Zwitserse Frank op, omgerend zo'n 8,9 miljoen euro. Een speciaal moment want dat is de eerste 499P Modificata ooit die op een openbare veiling is verkocht.











Deze Ferrari is gebaseerd op de 499P, de auto waarmee Ferrari in 2023, 24, en 25 de 24 uur van Le Mans won. Helaas is het niet de echte raceversie. De Italiaanse autobouwer heeft deze variant vooral gebouwd voor mensen die wel graag met zo'n ding willen rijden, maar geen zin hebben in wedstrijdreglementen.

Toch is de auto absoluut niet mis. Onder de kappen ligt een 3,0-liter V6 met twee turbo's en een elektromotor. Dat zorgt ervoor dat je over een vermogen van 707 pk beschikt. Druk je de Push to Pass in, dan komt daar nog eens 163 pk bij. Dat betekent dus een totaal vermogen van 870 pk onder je voet. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn op straat, alleen is dat zoals je waarschijnlijk al weet, niet de bedoeling. De auto is uitsluitend bedoeld voor circuitgebruik.









Voorlopig nog in Maranello

Er zit wel een kleine kanttekening aan de koop. Naast het feit dat de auto dus niet op de openbare weg mag rijden, mag die ook niet mee doen aan officiële raceklassen. Daarnaast blijft de auto nog tot eind 2028 in Maranello bij Ferrari logeren.

Maar, de gelukkige en een stuk minder rijke koper krijgt wel toegang tot het Sport Prototipi Clienti-programma. Daarmee organiseert Ferrari circuitdagen waarop eigenaren met ondersteuning van de fabriek hun bijzondere speeltjes kunnen uitlaten. Onderhoud, transport en technische ondersteuning worden geregeld, maar ook dat kost je natuurlijk wat.

Daarnaast is de geveilde 499P nog praktisch nieuw. De auto heeft namelijk alleen de fabrieksmatige testkilometers gereden. De nieuwe eigenaar koopt dus praktisch een nieuwe Ferrari.

De 499P Modificata was overigens niet de enige dure Ferrari in Genève. Een F12tdf uit 2016 bracht bijna 2 miljoen euro op, terwijl een SF90 XX Spider voor ongeveer 1,7 miljoen euro van eigenaar wisselde. De volledige veiling leverde omgerekend zo'n 22,8 miljoen euro op.

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