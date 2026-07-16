Ferrari 849 Testarossa had bijna deze geweldige retro-feature gehad

Ferrari lijkt een beetje op de retro-tour te zijn. De op de hypermoderne F12 lijkende 812 werd afgelost door de 12Cilindri, die weer meer lijkt op de 365 GTB/4 Daytona. De eveneens hypermoderne SF90 werd afgelost door een bijzonder design wat eigenlijk meer doet denken aan de racewagens van de jaren '70 van het merk. Dat terwijl hij dezelfde naam krijgt als een auto die je kent vanwege zijn legendarische carrière in de jaren '80: hij heet de 849 Testarossa. Toch had het allemaal iets meer gelijkwaardig kunnen zijn aan de Testarossa, wat ook het bijzondere front ietwat verklaart.

Best raar: een vrij klassieke naam afstoffen en dan een auto presenteren die niet echt lijkt op de voorganger met die naam. Er zijn twee dingen aan de hand. Ten eerste: Ferrari Testarossa mag dan synoniem staan voor de supercar die furore maakte in Miami Vice, eigenlijk geldt deze benaming voor erg veel Ferrari's. Het betekent namelijk gewoon 'rode kop', doelend op de rode cilinderkoppen die Ferrari veel gebruikt. Elke auto kan dus een Testarossa zijn als je die koppen maar rood maakt.

Ook lijkt het bescherming te zijn van de naam Testarossa. Ferrari raakte die rechten namelijk kwijt aan een speelgoedfabrikant. Die hadden bedacht dat Ferrari de naam dusdanig lang niet had gebruikt dat ze hem wel konden claimen. Ferrari vocht dat natuurlijk aan en won, maar goed, je wil niet uiteindelijk alsnog deze rechten verliezen omdat je ze al lang niet meer gebruikt. Kortom: de nieuwe SF90 gaat weer Testarossa heten. Bijgestaan door 849: 8 voor het aantal cilinders, 49 voor de cilinderinhoud van elke cilinder in kubieke centimeters. Jawel.

Vreemde voorkant heeft reden

Maar goed, even terug naar het feit dat de Ferrari 849 Testarossa nog het meeste lijkt op auto's als de 512 S en eigenlijk maar weinig van doen heeft met de Testarossa. Niet die uitgesproken hoekige koplampen aan de voorkant, niet die eveneens hoekige en brede achterkant, niet eens dé Testarossa-feature, de bijzonder gevormde koelsleuven aan de zijkant. Bovendien wordt de voorkant, ondanks een wel bestaande wigvorm, maar als een beetje vreemd ontvangen. Het inmiddels welbekende stuk zwart, maar dan met de koplampen als een beetje vreemd gevormde units er tegenaan. Allemaal net een beetje vreemd.

Wat blijkt: één van de hoofdontwerpers van de Ferrari 849 Testarossa genaamd Jason Furtado, wilde dat de auto klapkoplampen kreeg. Dat is serieus overwogen, zo laat hij weten aan Car Expert. Aangezien ze al met hun kop in de jaren '70 en '80 zaten, zou dit een perfecte manier zijn om te knipogen naar klassiekers als de 512BB, 288 GTO, F40 en F355, onder andere.

Regelgeving

Helaas is er een reden dat deze koplampen uitgestorven zijn. Eén redelijk natuurlijke reden, één geforceerde reden. Die laatste heeft te maken met veiligheidseisen, voornamelijk in de VS en China. Klapkoplampen in hun opengeklapte vorm gelden dan als een te sterk obstakel op het plaatwerk van de auto in verband met voetgangersveiligheid. De natuurlijke reden is dat het steeds makkelijker is om koplampen te integreren in het plaatwerk, zonder dat het aerodynamica kost. Klapkoplampen waren ooit bedoeld om de auto gestroomlijnder te maken wanneer het nodig is, met koplampen die gewoon hun werk doen wanneer dat nodig is. Dat heb je nu niet meer nodig, met regelgeving als doodsteek.

Vandaar dat de Ferrari 849 Testarossa een front heeft dat lijkt alsof er klapkoplampen hadden moeten zitten, maar dat niet mocht. Wat dus tot op zekere hoogte ook gewoon klopt. Verder is de 849 Testarossa een doorontwikkelde SF90 met nu 1.050 pk, een top van 330 km/u en een sprint naar 100 in 2,3 seconden vanwege een hybride 4.0 liter V8 met twee turbo's.

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