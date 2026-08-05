Ferrari Amalfi Spider: opvolger van de Roma is bloedverziekend snel #test

De Ferrari Amalfi Spider is de open opvolger van de Roma Spider en meteen het nieuwe instapkaartje voor de wereld van Ferrari. Al klinkt ‘instapmodel’ wat vreemd bij een auto die in Nederland ruim 341.000 euro kost en in 9,4 seconden van stilstand naar 200 km/u gaat.



Onder de lange motorkap ligt de bekende 3,9-liter biturbo-V8 uit de F154-familie. 640 pk en 760 Nm, draait door tot 7.600 toeren en is gekoppeld aan een razendsnelle achttrapsautomaat met dubbele koppeling. Van 0 naar 100 km/u duurt 3,3 seconden en pas bij 320 km/u is het klaar.



Toch draait deze Ferrari niet alleen om rechte-lijnsnelheid. De motor ligt achter de vooras, waardoor de balans goed blijft, terwijl brake-by-wire en Side Slip Control helpen om al dat geweld bruikbaar te maken. Op een bochtige Griekse bergweg voelt de Amalfi scherp en serieus snel, maar dankzij de Bumpy Road-stand wordt hij op slecht asfalt niet onnodig hard.



Het stoffen dak kan tot 60 km/u open of dicht. Binnenin krijg je leer, suède, carbon, contrasterende stiksels, grote schakelflippers en alle luxe die je tegenwoordig in een GT verwacht. Achterin is er officieel een 2+-configuratie. Dit is vooral geschikt voor bagage, een hond of bijzonder inschikkelijke kinderen.



De Amalfi Spider wil sportwagen en comfortabele reisauto tegelijk zijn. Met het dak open, de V8 op toeren en de bak in handmatig is hij vooral een heel dure traktatie voor jezelf.

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