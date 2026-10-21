Ferrari-baas prijst Tesla en heeft een boodschap voor Europa

Ferrari en Tesla... Het zijn toch wel echt twee merken uit totaal verschillende werelden. De een bouwt (meestal) prachtige Italiaanse droomauto's met schreeuwende V12's en de ander is zo stil als een muis en is getekend door een vierjarige. Verschil moet er zijn zullen we maar zeggen. Maar ondanks dat heeft de grote eindbaas van Ferrari lovende woorden over voor zijn Amerikaanse mede-autobouwer.

Ferrari-baas geeft Tesla een 10

Benedetto Vigna, de topman van Ferrari, blijkt dus enorm onder de indruk te zijn van wat ome Musk met de Tesla Roadster heeft laten zien. Tijdens een interview met het Italiaanse automagazine Quattroruote gaf hij de uitgebreide presentatie een dikke 10 voor technologie en ook een dikke 10 voor communicatie. Zo... Dat zijn nog eens cijfers.

De Ferrari-baas vond de presentatie sensationeel. Hij vindt dat Tesla heeft laten zien dat er in het huidige autoland nog volop ruimte is om te dromen en grenzen te kunnen verleggen. Vervolgens bedankt de man Elon Musk voor het bewijs dat je ook in een traditionele industrie nog kunt vernieuwen en risico's kunt nemen. Alhoewel Ferrari natuurlijk ook niet vies is van risico's nemen. Kijk maar eens naar die prachtige EV die ze hebben gebouwd.

Ferrari is ook niet bang

Meneer Vigna laat wel duidelijk weten dat innovatie niet meteen betekent dat je het hele verleden in de prullenbak moet gooien. Zo heeft hij het bijvoorbeeld over de neppe handbak die Ferrari aan het ontwikkelen is. Daarbij worden traditionele mechanische handelingen nagebootst met elektronische aansturing. Voor puristen klinkt dat natuurlijk hartstikke nep, maar volgens Vigna moet dit prima kunnen.

Maar de boodschap van Vigna is in ieder geval duidelijk: autobouwers moeten gewoon lekker blijven experimenteren en vooral niet bang zijn om fouten te maken. Dat hij daarvoor juist Tesla als voorbeeld gebruikt, maakt het verhaal extra interessant.

Of de nieuwe Roadster de verwachtingen waarmaakt, of überhaupt geleverd gaat worden, is een ander verhaal. Maar één ding is zeker: Elon Musk heeft in ieder geval weer wat veren in z'n reet.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover