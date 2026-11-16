Ferrari breekt met traditie en volgt advies van Max Verstappen

Als je nu achter de schermen bij Ferrari kan kijken, zie je waarschijnlijk de spaghetti en pizza's door de lucht vliegen, terwijl de kant van Lewis Hamilton met de bekende handgebaren en vol passie en schreeuwend hun proberen uit te leggen dat Leclerc een tweede rijder is en andersom. Iets wat teambaas Fred Vasseur met lede ogen vanaf een afstandje en met een glas rode wijn in z'n handen aankijkt.

Als buitenstaanders lijkt het gedoe bij het team al langer onhoudbaar. Beide coureurs weigeren elkaar ook maar een millimeter ruimte te geven tijdens de races, waardoor ze nu al meerdere keren buiten de punten zijn geëindigd. Het vreemde is dat de teambaas tot dusver weigert in te grijpen. Vasseur blijft vasthouden aan het traditionele "we hebben geen voorkeur voor rijders, beide staan op de eerste plek."

Opgesloten in een klein kamertje

Maar het voorval in Mexico lijkt de druppel die de emmer deed overlopen. Het mislopen van een eerste en tweede positie en het daarop aanhoudende geklaag van vooral Hamilton blijkt toch het zetje dat Vasseur nodig had om zijn wijntje weg te zetten en de coureurs op het matje te roepen. Volgens de Italiaanse Corriere dello Sport rommelt het namelijk in Maranello. De teambaas en z'n coureurs zouden namelijk een uur opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje, waar het er nogal hard aan toe ging.

Wat er besproken is, weten alleen de mensen die aanwezig waren. Toch durft de krant te speculeren dat er een uiterst ongebruikelijke aankondiging van Ferrari aan zit te komen. Vasseur zou namelijk gaan vertellen wie de eerste en tweede rijder van het team gaan worden. Iets wat vastgelegd wordt in een overeenkomst voor 2027.

Wie wordt tweede?

Misschien ligt het aan ons, maar wij zien geen overduidelijke keuze tussen de twee coureurs. Niet alleen zijn beide heren aan elkaar gewaagd, ook spelen ze met totaal verschillende contracten bij het team. Leclerc zit nog een aantal jaar vast aan de Scuderia, terwijl Hamilton nog een jaartje in het rood verschijnt. Dat maakt ook dat het nogal onwaarschijnlijk is dat een van de twee coureurs een plek achter de ander zal accepteren.

Maar, zoals Max Verstappen al adviseerde, lijkt het voor Ferrari nu uitermate belangrijk dat er een keuze gemaakt wordt. Als de twee elkaar de tent uit blijven vechten, zal het team belangrijke punten mislopen, wat uiteindelijk vooral financieel pijn gaat doen. Het is niet voor niets dat ze bij Mercedes overwegen om de switch wel te maken.