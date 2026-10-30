Max Verstappen werd eerder dit jaar gespot in een ABT Audi RS Q8, wat ons een beetje tegenviel. We hadden gehoopt dat een Formule 1-coureur een betere smaak in auto’s heeft dan een voetballer. Maar gelukkig heeft Max toch nog andere auto's, die van iets meer smaak getuigen. Al blijft Lando Norris met zijn Lamborghini Miura natuurlijk onovertroffen.

In Monaco is nu de Ferrari Daytona SP3 van Max Verstappen gespot. Dit model werd 5 jaar geleden al geïntroduceerd, maar het lijkt erop dat Max pas dit jaar een SP3 Daytona in ontvangst heeft genomen. Overigens zit Max Verstappen niet zelf achter het stuur in het filmpje. Logisch, want vorig weekend was de GP van de Verenigde Staten en aankomend weekend is de GP van Mexico. Dus Max heeft wel wat beters te doen dan flaneren in Monaco.

Rosso Magma

De Ferrari Daytona SP3 van Max Verstappen is uitgevoerd in Rosso Magma, een fraaie dieprode kleur. Om de auto nog wat unieker te maken zijn er zilverkleurige strepen en goudkleurige velgen. Dat klinkt op papier een beetje moeilijk, maar de SP3 kan het hebben.

Mocht je de weg een beetje kwijt zijn in het Ferrari-gamma: de Daytona SP3 is in feite een LaFerrari, maar dan zonder het hybride gedeelte. Gelukkig is het beste gedeelte van de LaFerrari intact gebleven, namelijk de atmosferische 6,5 liter V12. In die zin is de Daytona SP3 meer een waardige opvolger van de LaFerrari dan de F80, ook al is de SP3 iets minder snel.

Prijs

De Ferrari Daytona SP3 heeft een nieuwprijs van zo’n € 2 miljoen, voor belastingen. De huidige waarde licht echter nog een stuk hoger. In de VS werd deze zomer een exemplaar met weinig kilometers geveild voor een verbluffende 16 miljoen. Nu was dat wellicht een uitschieter, maar deze auto word zeker niet minder waard. Al zal Max daar waarschijnlijk niet zo mee bezig zijn, want volgens de Quote 500 is hij goed voor een slordige 310 miljoen.

Video: @monaco_luxurystyle

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