Ferrari-designer krijgt nogal opvallende nieuwe klus

Als je aan Pininfarina denkt, denk je hoogstwaarschijnlijk aan dikke Ferrari's, Alfa Romeo's of Maserati's. Niet aan een of andere sleurhut die achter een Volvo XC90 of BMW X5 bungelt richting de camping. Toch is dat precies waar het legendarische Italiaanse designhuis zich nu mee gaat bezighouden. Het Amerikaanse Airstream heeft Pininfarina namelijk ingehuurd om zijn iconische aluminium caravans opnieuw vorm te geven.

Ferrari voor de camping

Voor wie Airstream niet kent: dit merk bouwt al bijna een eeuw die glimmende aluminium caravans die je in ongeveer iedere Amerikaanse roadmovie wel voorbij ziet komen. Het ontwerp is eigenlijk nooit echt veranderd. En waarom zou je dat ook doen? Als iets werkt, moet je er niet te veel aan sleutelen.

Toch vindt Airstream dat het nu tijd is voor een frisse blik. En als je dan toch iemand belt, waarom niet meteen het designhuis dat verantwoordelijk is voor een flink aantal van de lekkerste Ferrari's ooit? Pininfarina heeft inmiddels de fabrieken van Airstream bezocht en is begonnen aan wat beide partijen omschrijven als een "zorgvuldige evolutie". Dat betekent waarschijnlijk dat je geen caravan met de neus van een Ferrari F40 moet verwachten, maar wel een moderner ontwerp dat trouw blijft aan de bekende Airstream-lijnen. Jammer.

Geen eerste vreemde uitstap

Heel gek is deze samenwerking trouwens niet. Pininfarina tekent allang niet meer alleen sportwagens. Het Italiaanse bedrijf ontwierp de afgelopen jaren ook jachten, treinen, gebouwen en zelfs huishoudelijke producten. Daar kan een caravan ook nog wel bij toch?

Voor Airstream is de samenwerking best logisch. In 2031 blaast het merk namelijk honderd kaarsjes uit en dat jubileum wil Airstream maar wat graag aangrijpen om een nieuw hoofdstuk in te luiden.

Hoe de nieuwe caravans eruit gaan zien, dat weten we helaas nog niet. Maar één ding durven we wel te voorspellen: op de camping gaat straks ongetwijfeld iemand zeggen dat zijn caravan is ontworpen door hetzelfde designhuis als een Ferrari.

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