Ferrari Enzo-ontwerper bouwt deze V12-hypercar met open handbak!

Gelukkig zien steeds meer merken (Hi McLaren en Hennessey!) en liefhebbers in dat het niet alleen om vermogen gaat in de hedendaagse hypercarwereld. Een voorbeeld hiervan is Ken Okuyama. De Japanse ontwerper was voorheen in dienst van Pininfarina en was in die functie verantwoordelijk voor de vorm van de Ferrari Enzo. Nu brengt hij zijn eigen auto op de markt: de Kode89.

Deze auto is een eerbetoon aan een concept uit de late jaren ‘80 van Okuyama. De naam verwijst dan ook naar het jaar 1989, het jaar waarin de Pininfarina Mythos (op basis van de Ferrari Testarossa) Eerdere creaties van de meester — zoals de op een Lotus gebaseerde Kode9 , de op een Ferrari 599 gebaseerde Kode57 of de op een Aventador gebaseerde Kode0 — waren in feite extreem exclusieve herontwerpen op basis van bestaande auto's. De Kode89 staat daarentegen op een volledig in-huis ontwikkeld aluminium spaceframe-chassis.

Voor het ontwerp kiest Okuyama voor vlijmscherpe hoeken en strakke oppervlakken. De lage, strakke neus, de scherp uitgesneden koelopeningen aan de zijkant (waarin je overduidelijk de hand van de Enzo-meester herkent) en de vaste achtervleugel maken er een geheel eigen ontwerp van. Of je het mooi vindt of niet is helemaal aan jou. Voor mij lijkt de voorruit wat aan de korte kant en mist er wat verfijning in het uiterlijk.

Atmosferische V12 en drie pedalen

Onder de achterkap schuilt een V12 zonder turbo of andere poespas. Kopers krijgen de keuze uit een 5,4- of 5,9-liter twaalfcilinder. De eerste produceert 540 pk, de tweede 750. Daarnaast experimenteert Okuyama met een bi-fuel-waterstofversie van de verbrandingsmotor om het analoge V12-gevoel ook in de toekomst levensvatbaar te houden. Welke motorversie je ook kiest, hij is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zestrapsversnellingsbak met open gated shifter. Vet!

Volgens Okuyama is zijn Kode89 "misschien wel Italiaanser is dan de auto's die tegenwoordig uit Italië zelf komen". Kleine sneer naar de Italiaanse grootmachten, daar houden we van. Mocht je direct de knip willen trekken voor dit feestnummer dan ben je helaas te laat. Okuyama bouwt slechts acht exemplaren van de Kode89 en de complete productiecapaciteit voor het eerste jaar is al tot op de laatste auto uitverkocht. Dan maar wachten tot de halve waterstofversie. De prijs is onbekend.

Via CarScoops

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