Jeremy Clarkson bestelde deze Ferrari nieuw, nu kan jij 'm kopen

Jeremy Clarkson vond de Ferrari F355 ooit de beste auto ter wereld. Dat was destijds geen losse opmerking na een kort ritje. Na zijn lovende test bestelde hij er zelf een. Die rode F355 GTS staat nu opnieuw in de schijnwerpers. Je kan de Italiaanse supercar kopen.

Het is niet de eerste keer dat je de kans krijgt om de ex van Clarkson te kopen. Ruim een jaar geleden werd de Ferrari ook al op een veiling aangeboden . Een mislukte actie, want de auto werd niet verkocht. De toenmalige eigenaar kreeg waarschijnlijk niet voor de auto wat hij of zij gehoopt had. Nu volgt een herkansing.

Clarkson koos destijds voor de GTS, met een uitneembaar targadak, en liet zijn auto uitvoeren in Rosso Corsa met een crèmekleurig interieur en rode vloerbedekking. Ook vinkte hij iets aan wat de auto extra bijzonder maakt. Namelijk de sportstoelen met rode inzetstukken. En natuurlijk heeft deze F355 een handgeschakelde versnellingsbak.

‘Bekend van TV’

De voormalige Top Gear en The Grand Tour-presentator kocht de auto bij Maranello Sales in Egham. De garantiekaart bevestigt dat hij de Ferrari in augustus 1996 nieuw in ontvangst nam. De F355 was later te zien op tv. Zo kwam de supercar voorbij in de televisieserie Clarkson’s Car Years en verscheen hij in The Sunday Times. In 1999 gebruikte Clarkson de Ferrari toen hij voor een krantencolumn opnieuw rijexamen deed.

Een paar jaar later schreef hij dat de Ferrari in de eerste vier jaar van zijn bezit ongeveer 6.000 mijl had gereden. Inmiddels staat de teller op 14.899 mijl, omgerekend zo’n 24.000 kilometer. Na Clarkson ging de auto via een weggeefactie van The Sunday Times naar de volgende eigenaar. In 2013 kwam hij bij de huidige verkoper terecht.

Die liet de Ferrari onderhouden door Italia Autosport, een specialist in het merk. In mei 2025 kreeg de auto een grote beurt en nieuwe distributieriem. Ook werden het stuurhuis aangepakt en de lak gecorrigeerd en gepoetst. De rekening voor die werkzaamheden bedroeg 9.345 pond. Bij de auto zitten onder meer de originele bestelpapieren, de garantiekaart, instructieboekjes, gereedschapsset en autohoes.

Vorig jaar betrof het een mislukte veiling. Misschien dat het dit keer wel gaat lukken . Oudere Ferrari’s zijn gewilder dan ooit , waardoor meerdere modellen waaronder de F355 in de lift zitten qua prijs. Het veilinghuis mikt op een opbrengst tussen de £200.000 en £250.000. Omgerekend is dat tussen de 240.000 en 300.000 euro. Een enorme smak geld voor een F355, ook al was ‘ie ooit van Jeremy Clarkson.

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