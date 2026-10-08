Ferrari F40 doet donuts in Knokke en krijgt politie achter zich aan

Een Ferrari F40 tijdens de Zoute Grand Prix is natuurlijk precies het soort auto waarvoor je naar Knokke komt. En het wordt allemaal nog veel mooier als de bestuurder besluit even een paar donuts te doen. Helaas vindt niet iedereen dat mooi, en dus heeft de politie ingegrepen. Flauw hoor.

Van rally naar driftshow

De Ferrari deed mee aan de Iconic Rally, voor auto's uit de periode 1975 tot 2005. Een F40 is daar natuurlijk hartstikke geschikt voor. Maar in plaats van rustig van punt naar punt te rijden, besloot de bestuurder er een soort slecht uitgevoerde Gymkhana van te maken.

Op de natte Zeedijk gooide de bestuurder de Ferrari meerdere keren zijwaarts. Ook bij vijfsterrenhotel La Réserve, in de Dumortierlaan en bij de finish werden donuts gedraaid. En nee, niet één keertje omdat zijn rechtervoet per ongeluk iets te enthousiast was. De bestuurder herhaalde het kunstje meerdere keren, terwijl er volop publiek langs de weg stond.

En eerlijk is eerlijk: iedereen houdt ervan om een Ferrari donuts te zien draaien. Echter is de plek waar je het doet wel een dingetje.

Zelfs de organisatie vindt het te veel

De organisatie van de Zoute Grand Prix was dan ook niet blij met de actie en sprak de bestuurder er meteen op aan. Ook de politie Damme/Knokke-Heist heeft de beelden bekeken. De politie weet inmiddels wie achter het stuur zat en maakt een proces-verbaal op. Volgens korpschef Steve Desmet was het gedrag ongepast en ronduit gevaarlijk. De Ferrari reed bovendien op een bepaald moment in de tegengestelde richting.

Het parket beslist wat er met het proces-verbaal gaat gebeuren. De politie waarschuwt iedereen ondertussen dat de wegcode ook tijdens de Zoute Grand Prix gewoon geldt. Wees dus gewaarschuwd.

Niet getreurd, er is echt nog genoeg te beleven. De Zoute Grand Prix loopt tot en met zondag 11 oktober.

Via: HLN.be

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