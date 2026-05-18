Ferrari F80 voor 7 miljoen op occasionsite

Maak je klaar voor een vreemd en schimmig verhaal. Over hoe een onbekende eigenaar Ferrari probeert te naaien en tegelijkertijd een enorme berg winst wil maken.

Niet alleen wij scrollen graag over Marktplaats of andere occasionsites, ook anderen doen dat. En een van die mensen heeft een advertentie voor een Ferrari F80 opgedoken. Je weet wel, de nieuwe hypercar waarvan er laatst weer één op Nederlands kenteken is gezet. De nieuwprijs ligt rond de 3,5 miljoen. Da's veel, maar slechts de helft van wat een handelaar ervoor wil hebben. 7 miljoen euro inderdaad.

En dan nu het schimmige gedeelte van het verhaal. Je weet namelijk dat Ferrari nogal trots is op zijn producten en een erg dikke vinger in de pap wil houden over wat er met hun auto's gebeurt, maar ook wie er 1 mag kopen. Voor een F80 moet je worden uitgenodigd en dat lukt je alleen als je al een hele schuur vol andere exclusieve Ferrari's hebt staan. Als je dat niet hebt en je wil er toch één, vette pech.

Of je gaat voor een tweedehandsje natuurlijk. En al is de uitlevering net begonnen, er staat er dus al eentje op een bekende Duitse occasionsite. Maar onder een valse typenaam zodat de advertentie niet zo opvalt. De auto werd namelijk online gezet als een Ferrari F8. Die bestaat wel, maar is van een heel andere orde. De naam van de verkoper is ook niet te vinden, die kijkt wel link uit.

En dat snappen wij, Ferrari zit namelijk vrij strak op dit soort dingen. Als je er een hebt en die wil je meteen doorverkopen, dan kom je op de zwarte lijst. Dat wil zeggen dat je simpelweg geen nieuwe Ferrari's meer kunt kopen en al helemaal geen gelimiteerde modellen. Basta.

Maar zoals ze zeggen, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Zo ook in dit geval. Op het moment van schrijven staat de advertentie nog online, maar we weten dat Ferrari graag op Autoblog rondstruint. Of we niet iets verkeerds zeggen over hun auto's. We zouden niet durven, ben je mal.

Maar goed, er zijn dus twee mogelijkheden. Heel snel toeslaan nu de advertentie nog te zien is en 7 miljoen aftikken, of heel snel 80 andere Ferrari's kopen en hopen dat je alsnog op de wachtlijst voor een F80 wordt gezet.

Al hebben we in dat laatste een hard hoofd...