Ferrari F80 voor het eerst gespot in Nederland!

Ferrari is nog maar net begonnen met de leveringen van de F80, maar Nederland staat zeker niet achteraan in de rij. Er staan al twee exemplaren op Nederlands kenteken. En nu is de eerste gespot in het wild!

UFO-waarneming

@defriezencrew kwam deze auto tegen in Baarn. Op een parkeerplaats met een Toyota Aygo, een Citroën C3 en een Volkswagen Golf, voelt dit echt aan als een UFO-waarneming. Over het design van de F80 zijn de meningen nog verdeeld, maar laten we niet vergeten dat de F50 en de Enzo ook niet meteen door iedereen mooi werden gevonden. Over een paar jaar vindt iedereen de F80 gewoon gaaf, mark my words.

Dit is overigens niet eens de eerste F80 op Nederlands kenteken. Gerard van der Horst had de primeur, maar die auto is nog niet in het wild gespot. Dit exemplaar in Rosso Corsa is van @dutch.ferrari.collector, die nu de complete Big Six in bezit heeft.

Prijskaartje

Ondanks het feit dat de F80 een V6 hybride aandrijflijn heeft, is deze auto duurder dan al zijn voorgangers. Veel duurder. @dutch.ferrari.collector heeft € 3.750.741 moeten neertellen voor deze auto. De LaFerrari kostte nieuw zo’n € 1,3 miljoen en de Enzo slechts 9 ton. Maar ja, Ferrari kan vragen wat we willen voor hun topmodel. En dat doen ze dus ook.

Dan zullen we nog even de specificaties oplepelen. Ondanks het feit dat het aantal cilinders gehalveerd is ten opzichte van de LaFerrari, heeft de F80 toch 1.200 pk. Daarvan komt 900 pk (!) uit de V6. De resterende 300 pk komt uit drie elektromotoren. De F80 is overigens niet sneller dan de LaFerrari: beide auto’s hebben een geclaimde topsnelheid van 350 km/u. Wel zit de F80 in een luttele 2,15 seconden op de 100 km/u, terwijl de LaFerrari daar 2,5 seconde over deed.

Spot van de Week

@defriezencrew heeft in ieder geval de primeur te pakken en daarmee ook meteen de Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Deze maand hebben we ook een speciale Autoblog Uploterij met als thema ‘Bekende eigenaren’. Als je een auto van een bekende Nederlander (of buitenlander) hebt gespot, maak je kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100!

Bekijk alle foto's van deze Ferrari F80 op Autoblog Spots!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws