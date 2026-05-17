Is dit de volgende Ferrari die door het dak gaat?

We hebben het de afgelopen jaren vaker zien gebeuren. Een Ferrari die jarenlang in een prijsdip zit, krijgt opeens liefde van petrolheads schuine streep verzamelaars en schiet binnen no time omhoog.

Denk aan de 360 Modena, die je een paar jaar geleden voor net iets meer dan een ton kocht of zelfs eronder, maar nu. Keurige exemplaren met lage kilometerstanden moeten zomaar 120.000 euro kosten. Of de 599 GTB, ooit het stiefkindje van de V12-Ferrari's, inmiddels stevig boven de 130.000 euro voor een net exemplaar. Laten we het maar niet over de F12 hebben, die blijft boven de ondergrens van twee ton. De vraag is dus: welke Ferrari staat als volgende op het punt om door het dak te gaan?

Misschien is het wel de Ferrari FF. Op Marktplaats vind je nette exemplaren rond de 130.000 euro, exact in dezelfde prijsklasse als die 599 GTB. Alleen krijg je voor dat geld een fundamenteel modernere auto.

De FF werd in 2011 gepresenteerd als opvolger van de 612 Scaglietti en bracht meteen een paar primeurs mee. Het is de eerste Ferrari met vierwielaandrijving (4RM), destijds de eerste met een zevenversnellingsbak met dubbele koppeling en de eerste die uitgerust werd met Apple CarPlay. Daarmee voelt het ding op de weg een stuk hedendaagser dan een 599, terwijl het hart nog altijd een atmosferische 6,3 liter V12 is.

Prestaties die in 2026 nog relevant zijn

Die krachtbron levert 660 pk, waarmee de FF in 3,7 seconden naar de 100 km/u snelt, met een top van ruim 335 km/u. Ook in 2026 is dat nog gewoon overbodig achterlijk snel.

De bonus van dit model zit hem in de praktische inzetbaarheid. Door de vierwielaandrijving rijd je er ook in januari op een berg in Oostenrijk gewoon naartoe, en dankzij de volwaardige achterbank en de shooting brake-vorm heb je plek voor het gezin én de bagage. Een Ferrari die je écht het hele jaar door kunt gebruiken, dat is een vrij unieke combinatie. Het was de eerste Ferrari van de moderne tijd die je thuis kreeg verkocht als een volwaardige gezinsauto.



De ingrediënten voor een waardestijging zijn aanwezig. Een atmosferische V12 (een uitstervend ras), beperkte productieaantallen, een opvallende carrosserie en historische betekenis als eerste 4RM Ferrari. Voeg daar de huidige marktbeweging rond V12-modellen aan toe en je hebt een sterke case. Mijn voorzichtige inschatting: zodra liefhebbers de FF echt herontdekken, zit een sprong richting de 150.000 euro of hoger er dik in.

Wie nu instapt, rijdt straks misschien wel gratis Ferrari. Afgezien van hedendaagse zaken als onderhoud, reparaties, verzekering en benzine. Geen financieel advies, wel een leuke casus om over na te denken.