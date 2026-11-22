Het ligt compleet in de lijn der verwachtingen dat een Italiaans raceteam met de nodige chaos en wat drama er omheen functioneert. Maar combineer dat met de Franse slag van de Franse teambaas, en je hebt het recept voor een baguette met spaghetti alla puttanesca. In theorie misschien wel eetbaar, maar in de praktijk iets wat echt niet door de beugel kan. Met andere woorden: het wordt tijd dat de teambaas Fred Vasseur van Ferrari die Franse slag omzet in daadkracht en van z'n team een team maakt.

Dit weekend ging het namelijk weer fout tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De twee vochten zich na een dramatische kwalificatieplek, gestaag naar een mogelijke positie in de top 3, tot er fouten gemaakt werden. Hamilton kreeg 10 seconden straf aan de broek omdat hij een crash moest ontwijken met een McLaren. Leclerc kreeg ook 10 seconden aan de broek, omdat hij zijn teamgenoot een tikje op het achterwiel gaf waardoor hij een onnodige spin maakte.

Volstrekt onaanvaardbaar

Door het tikje eindigde Ferrari veel lager dan gehoopt. Leclerc pakte een puntje met zijn tiende plek en Hamilton wist de zevende plek te bereiken. Kortom, de preek van Vasseur na het gedoe in Brazilië leek bij vooral de Monegask het ene oor in en het andere weer uit te zijn gegaan. Het uur in het zweethokje opgesloten gezeten hebben, heeft absoluut niets uitgehaald. En daar is Vasseur nu echt boos over. Maar nu echt. Heel echt. Echtwaar.

Direct nadat Leclerc over de streep kwam, schoot Vasseur over de boordradio het bevel in dat de coureur linea recta naar het kantoortje van de teambaas moest komen. De Fransman was overduidelijk kwaad toen hij na z'n gesprek met z'n coureur de media te woord stond. "Charles heeft duidelijk een fout gemaakt die het team zwaar benadeelt. Het is vandaag volstrekt onaanvaardbaar – eerlijk gezegd ben ik meer dan boos, want die boodschap was na Mexico al duidelijk. We hebben in Brazilië met z’n allen gepraat, vandaag hebben we de boodschap doorgegeven dat ze aan het team moeten denken als ze samen racen – en dit is het resultaat. Het is ontzettend frustrerend voor ons allemaal.”

Maar eest even afkoelen

Toch gaat de teambaas het ijzer niet smeden terwijl het heet is. Hij vindt dat de gemoederen binnen het team eerst even moeten bedaren voordat er gekeken wordt naar de sancties die getroffen moeten worden, als ze getroffen moeten worden. "Morgen zullen we de gevolgen van wat er vandaag is gebeurd bespreken, maar we zullen zeker maatregelen moeten nemen en beslissingen moeten nemen. Dat gaan we vanavond niet doen; we moeten kalm blijven en daarna pas actie ondernemen."

Wel weet de Fransman dat het niet aan het team ligt. Dat presteert prima. De problemen liggen bij Hamilton en Leclerc. Daar zit een gebrek aan wederzijds respect. Iets wat Vasseur niet had verwacht toen hij de zevenvoudig kampioen naar Maranello haalde. "De druk neemt zeker toe, en nu is de situatie veel erger dan 18 maanden geleden. De laatste tijd is het tussen hen onbeheersbaar geworden. Ik denk dat er op menselijk vlak een misverstand is tussen de twee coureurs, niet tussen hen en het team. Ze moeten in de eerste plaats elkaar respecteren, maar ze moeten ook het team respecteren."

Leclerc liet zich tegenover de media niet echt uit over zijn fout en liet enkel weten dat hij zich schaamt en dat hij zijn excuses aanbiedt. Hamilton heeft de hoop op verbetering inmiddels wel een beetje opgegeven en stelt dat hij zich er niet meer mee gaat bemoeien. "Het enige wat ik kan doen, is er zijn en mijn uiterste best doen, en hopelijk lossen ze het achter de schermen uiteindelijk wel op."