Chinese auto's zijn niet meer dan verbruiksartikelen, denkt Ferrari

Hoewel we hier in Europa te maken hebben met een ware invasie van Chinese automerken die stuk voor stuk de lokale concurrenten te kijken lijken te zetten op prijs én kwaliteit, zien ze het bij Ferrari toch net een beetje anders. Ja, de Chinezen hebben stappen voorwaarts gemaakt, maar de auto's zijn nog steeds een beetje meh.

Of tenminste, daar kwam het gesprek dat het Australische GoAuto met Global Marketing Director Emanuele Carando van Ferrari een uiteindelijk op neer. En dat is toch wel ietwat opmerkelijk, omdat het een publiek geheim is dat Ferrari een Xiaomi SU7 heeft gebruikt bij de ontwikkeling en het benchmarken van de Luce.

Goed, maar eigenlijk ook weer niet

Het is niet heel vreemd dat Carando in het gesprek duidelijk aangeeft dat men in Maranello best onder de indruk zijn over de technische vooruitgang die Chinese autobouwers de afgelopen jaren hebben geboekt. Maar daar wordt de complimentenkraan al dichtgedraaid. Cardano vervolgt namelijk met: "Het ontwikkelen van een auto die snel gaat op het rechte stuk, is makkelijk. Het ontwikkelen van een auto die een bocht precies kan aansnijden, daarbij een platte wegligging behoudt en niet overhelt, die je daarmee vertrouwen en emotie geeft... dat is wat wij doen. Dat is wanneer je weet dat je een Ferrari rijdt."

Kortom, auto's van Chinese afkomst kunnen dit niet en leveren dit niet. Maar toch is de man blij met de concurrentie uit China. Hij geeft aan dat het is als bij het joggen. "Als je in je eentje gaat joggen, dan bepaal je zelf je tempo. Maar als iemand in de buurt komt, dan denk je toch, zelfs als je een beetje moe bent, dat je wat sneller moet gaan lopen. Daarom denk ik dat concurrentie belangrijk is."

China is geen concurrent van Ferrari

Of de Chinese spelers tot de concurrentie behoren? Dat dan weer niet helemaal. "Ik denk dat ze prachtige producten maken. Het niveau van de technologie, het comfort en het aantal features in de auto's is uniek", legt Carando uit. "Maar als je naar het totaalplaatje kijkt, dan is het heel anders dan wat Ferrari doet. China maakt vooral auto's als verbruiksproducten. Elke maand komt er een nieuwe uit, waardoor het voorgaande model alweer oud is."

En hoe je het ook wendt of keert, de Ferrari-man heeft daarbij wel een punt. De snelheid waarmee Chinese autofabrikanten innoveren en nieuwe modellen uitbrengen (vooral op de eigen markt) gaat met zo'n belachelijke snelheid dat ze zelf de concurrentie met zichzelf niet meer aankunnen. De snelheid ligt op dit moment zo hoog dat de Chinese overheid ingrijpt, omdat fabrikanten de kantjes er vanaf beginnen te lopen, waardoor zowel kwaliteit als veiligheid in het geding dreigen te komen.

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