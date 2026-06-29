Ferrari geeft korting op de Luce in belangrijkste markt

Als we het internet mogen geloven, dan is de Ferrari Luce een absoluut gedrocht op wielen en leeft hij technisch niet op tegen veel goedkopere concurrenten. Als we Ferrari mogen geloven, dan is het volledig elektrische raspaard nu al een succesnummer. De cijfers uit China geven een ander beeld.

0,00000062857 procent van de Chinezen heeft van de Italiaanse supercarbouwer de kans gekregen om een Luce te mogen kopen. Oftewel, Ferrari bouwt slechts 88 stuks voor het land. En sinds het aanbod is geopend, bleek het geen probleem om ook 88 kopers voor de EV te vinden. De controversiële auto zou dus al uitverkocht zijn.

35.000 euro korting

Dat klinkt natuurlijk belachelijk positief voor Ferrari, maar opmerkelijk is wel dat de Italianen ietwat met de vraagprijs gerommeld hebben alvorens de Luce in China op de markt te brengen. De 88 kopers hoefden namelijk slechts 3.988.000 yuan neer te tikken. Dat komt neer op een korting van 35.500 euro op de vanafprijs van 550.000 euro.

Het verlagen van de instapprijs is vanzelfsprekend goed nieuws voor de mensen die een Luce kopen om daarmee wat extra liefde van het merk hopen te krijgen en daarmee dus eerder aanspraak maken op de echt speciale modellen. Al blijft Ferrari heel hard roepen dat de aankoop van een de EV er niet voor zorgt dat de koper harder op de ranglijsten stijgt. De Italianen blijven volhouden dat hun klanten moeten kopen wat ze willen, of dat nu een Luce is of welk ander model dan ook.

Hogere prijs verkoopt beter

Aan de andere kant is de prijs van de Luce, volgens Chinese analysten, juist het belangrijkste verkoopargument. De mensen die deze auto kopen, zien het als een uithangbord van '4 miljoen yuan', iets waar de Chinese concurrenten, zoals de Yangwang U9 en Hyptex SSR met aanschafprijzen van ruwweg de helft van de Luce, niet aan kunnen tippen.

Kortom, met de Luce laat de bestuurder zien dat hij tot de rijkste 1 procent van China behoort, en dat is heel wat waard.

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