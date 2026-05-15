Ferrari HC25 is voor één hele rijke klant

Als je een late Ferrari F8 Spider hebt, heb je volgens Ferrari een stukje geschiedenis. De laatste V8-spider zonder elektrokracht, welteverstaan. Helaas ben je wel afgetroefd door een rijke Ferrari-klant die nu nog één F8 Spider heeft laten ombouwen tot speciale one-off. Dit is de Ferrari HC25.

Je kent ze vast nog wel, die reeks Ferrari's waar er maar één of op zijn meest een handjevol van gebouwd worden. Eric Clapton had er zo een, maar ook bij andere vaste klanten van Ferrari wordt de loyaliteit richting het merk vaak beloond door de kans om een unieke auto te bouwen. De Ferrari HC25 is de nieuwste en volgt eigenlijk het bekende sjabloon van een dergelijk project.

Er is namelijk dit keer geen melodramatisch verhaal over heritage en inspiratie van oudere Ferrari's. Het is eigenlijk gewoon het willen van een modern uitziende Ferrari op een iets minder moderne Ferrari. Meneer of mevrouw HC (zoals voorgangers zullen dat de initialen van de besteller zijn) heeft een auto die 'de afstand tussen de F8 en 12Cilindri/F80 overbrugt qua designtaal. Dat betekent dat de moderne, vloeiende lijnen met vele zwarte vlakken tot een bijzonder design komen.

Gewoon eens een keer modern doen, dus. Ook dit keer zijn de wensen van de klant voor de Ferrari HC25 perfect overgenomen naar een uiteindelijk ontwerp, maar natuurlijk is het designteam van Ferrari wel leidend in hoe het op papier komt. Je herkent er dus makkelijk de huidige designtaal in. Vaak kan het ook een mooi testbed zijn voor dingen die weer meegenomen kunnen worden in nieuwere Ferrari's.

Alles onder het koetswerk, het interieur en de motor dus, komt dan weer gewoon van de Ferrari F8 Spider. De oude cabine dus nog, maar op een paar manieren is dat wel een voordeel. Ook de nieuwere cabines van Ferrari zelf gaan namelijk weer terug naar de fysieke knoppen. De motor achterin de Ferrari HC25 is door de F8-basis een 720 pk sterke versie van de twin-turbo 3.9 liter V8, zonder hybride componenten.

Dit is de enige Ferrari HC25 die gebouwd is en gebouwd gaat worden. Toch weer een mooi hoofdstuk in de hall of fame. Niet gratis, wel onsterfelijk.