Ferrari heeft een nieuwe manier om je portemonnee leeg te trekken

Iedereen heeft natuurlijk dromen, maar af en toe moet je ook realistisch zijn. Een supercar van miljoenen zit er voor de meesten gewoon niet in, hoe pijnlijk dat ook klinkt. Maar... Een stukje ervan aan de muur is misschien wel mogelijk. Ferrari heeft namelijk bedacht dat sommige carrosseriedelen prima door het leven kunnen als kunstwerk.

Van carrosserie naar kunst

Het project heet Sketch Body en is onderdeel van de Ferrari Collectibles-lijn. Voor de nogal aparte muurkunst worden carrosseriedelen gebruikt van onder meer de F80, 12Cilindri, Daytona SP3 en Purosangue.

Het wordt allemaal nog gekker. Op de prachtige panelen worden namelijk lijnen en aantekeningen aangebracht die zijn gebaseerd op het hele ontwerpproces van de auto's. De tekeningen zijn uiteraard afkomstig van Flavio Manzoni, je weet wel, de designdirecteur van het merk.

Het hele idee is om de twee uitersten van het ontwerpproces bij elkaar te brengen: de eerste ingeving van een designer en het uiteindelijke product. Alleen ligt dat eindproduct nu niet meer op vier wielen, maar aan de muur.

Dus eerst teken je een auto, daarna bouw je hem en vervolgens haal je er weer een onderdeel vanaf om er op te tekenen.













Een supercar zonder wielen

De carrosseriedelen blijven gewoon hun vorm behouden. De lijnen van de schets lopen daardoor over de rondingen van het paneel en veranderen afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Het project haalde zijn inspiratie van de 812 Competizione Tailor Made, waarbij eerder al werd geëxperimenteerd met het zichtbaar maken van ontwerptekeningen op de auto zelf.

Sketch Body is natuurlijk niet het eerste bijzondere/aparte verzamelobject van het merk. Ferrari Collectibles biedt ook allerlei toffe onderdelen van raceauto's en andere aparte stukken uit de autowereld aan. Nu gaat de Italiaanse autobouwer dus nog een stapje verder. Kunst.

Ergens klinkt het natuurlijk wel tof. Een echt carrosseriedeel van een F80 aan de muur is natuurlijk wel een stuk gaver dan gewoon een print van een auto. Tenminste, voor iemand die graag wil kunnen zeggen dat er een stukje van een miljoenenauto in de woonkamer hangt.

Wat de Sketch Body-kunstwerken moeten kosten, is nog niet bekend. Waarschijnlijk niet goedkoop, maar wel goedkoper dan een hele auto. Met dit project maakt het merk van onderdelen die normaal gesproken op een auto zitten, een compleet zelfstandig verzamelobject. Daarmee wordt niet alleen de auto zelf verkocht, maar ook het hele designverhaal achter het ontwerp.

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