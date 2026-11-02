Ferrari heeft iets bedacht tegen de grootste vijand van lage auto's

Een supercar zoals Ferrari hoort lekker laag te zijn. Naast een Ferrari met de wheelgap van een Jeep Wrangler er nogal vreemd uitziet, zorgt het uiteraard ook voor downforce. Iets dat bij sportwagens nogal essentieel is. Maar een lage auto kent ook een hele nare vijand: drempels. Nou daar lijkt de Italiaanse autobouwer nu een oplossing voor te hebben gevonden.

Downforce is op verschillende manieren te regelen op een auto. Spoilers, splitters, maar ook de luchtstroom onder de auto is essentieel om de auto aan het asfalt vast te plakken. Om de luchtstroom onder de auto zo goed mogelijk te controleren wordt de auto lager gelegd en wordt er gebruik gemaakt van sideskirts. Zo zorg je ervoor dat er geen ongewenste lucht onder de auto komt om de aerodynamica een beetje te pesten.

Mocht je een lage sportieve auto hebben, dan ken je dat tenenkrommende geluid van een schrapende bumper, uitlaat of sideskirt maar al te goed. Dat is al vervelend. Maar rij jij de sideskirt kapot, dan verpest je uiteindelijk ook de luchtstroom onder de auto. Goed, dit wil je natuurlijk allemaal niet en Ferrari weet dat ook. En dus om die reden, hebben ze daar een oplossing voor bedacht.

In een nieuw patent heeft het merk het over een constructie van een soort lange flexibele delen onder de sideskirts die kunnen draaien en buigen. En omdat ze dat kunnen, kunnen ze zich dus aanpassen aan de vorm van de weg.

Flexibele aerodynamica

Op de prachtige technische tekeningen zien we aan beide zijkanten van de auto vier rijen van die flexibele delen. De vaste delen van de sideskirts kunnen bijvoorbeeld van carbon, aluminium of plaatstaal worden gemaakt. De flexibele constructie zit daaronder en moet zo dicht mogelijk bij het wegdek blijven.

Het idee is dus dat deze flexibele delen meebewegen als de auto over een hobbel, drempel of kerbstone rijdt. Daarmee blijft de onderzijde beter afgesloten, zonder dat de hele sideskirt op straat ligt.

Of de techniek daadwerkelijk op een productiemodel verschijnt, is niet bekend. Maar ja, patenten he.

Voor het circuit of op straat?

Dit stukje techniek is uiteraard interessant voor op het circuit, maar waarschijnlijk beter voor de Ferrari-rijder die vooral op de openbare weg flaneert. Op een circuit kun je nog een soort van rekening houden met de ondergrond en de kerbstones. Op de openbare weg is dat een ander verhaal.

Meer downforce zonder enorme spoilers of extra vleugels is sowieso een aantrekkelijk idee. Die onderdelen kosten niet alleen luchtweerstand, maar kunnen ook behoorlijk wat doen met het uiterlijk van een Ferrari. Met deze oplossing probeert het merk dus wat extra grip te winnen zonder de auto vol te hangen met nog meer spoilers en splitters.

Verwacht trouwens geen McMurtry Spéirling of Tesla Roadster-achtige taferelen waarbij een ventilator de auto tegen het asfalt zuigt. Maar als Ferrari met deze techniek de luchtstroom onder de auto beter onder controle krijgt, kan dat al best interessant zijn.

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