Ferrari steelt de show in de garage van deze Blaricusme villa

Instap-Ferrari in een niet bepaald instap-huisje. We houden ervan. Deze villa heeft een heerlijk cabrio voor het zomerweer klaarstaan, uit Maranello.



In dit geval een Ferrari Portofino die doodleuk in de garage van een luxe villa in Blaricum staat te shinen. Hoe indrukwekkend het huis ook is, je oog blijft toch telkens weer richting die Italiaanse cabrio trekken. Maar misschien is dat omdat we auto’s gewoon interessanter vinden dan huizen. Het is immers geen architectenblog.

Maar goed, eerst even het decor. We bevinden ons aan de Torenlaan, de laan die loopt tussen Laren en Blaricum. Een mooi stukje met statige huizen, volwassen bomen en buren die hun post waarschijnlijk laten aannemen door iemand anders. Achter een elektrische poort met camera’s ligt hier een perceel van 2.300 vierkante meter met daarop een villa met een woonoppervlakte van 635 vierkante meter. In 2017 volledig nieuw uit de grond gestampt, dus alles is nog lekker fris en modern.

Design

De architectuur is een mix van klassiek en strak. Witgestucte gevels, een handgemaakte rieten kap en grote glaspartijen. Heel creatief is het nou ook weer niet. Een beetje de standaard inrichting van iedere Videoland soap over rijke mensen. Dat een beetje.

Binnen vind je een royale living met visgraatparket, een woonkeuken waar je u tegen zegt (inclusief Gaggenau-spul) en openslaande deuren richting een tuin die rechtstreeks uit een luxe resort lijkt te komen. Ja, er ligt uiteraard een verwarmd zwembad. Het blijft immers Nederland en geen Spanje.

De garage is waar we het warm van krijgen, daar heb je geen verwarming voor nodig. De garage is overigens wel verwarmd, nu we het daar toch over hebben. Er is plek voor twee auto’s, voorzien van een 380V-aansluiting en direct verbonden met de woning.

Op de pica’s zien we een Ferrari Portofino met een tweewieler ernaast. Een Italiaanse cabriolet met een dikke V8, perfect voor een zomerse avond door ’t Gooi. Je ziet het al voor je: dak open, zon laag, even een rondje Blaricum-Laren-Huizen doen. Naar de slager een lekker stuk vlees halen. En later die avond mieter je dat op de barbecue, om de avond af te sluiten met een paar baantjes in het zwembad. Ja, ik heb een rijke fantasie.

Aan entertainment binnenshuis is ook gedacht. In de wijnkelder pak je een lekker flesje, om vervolgens naar de bioscoopruimte te gaan en daar naar een klassieker te kijken. De volgende ochtend met je brakke kop naar de fitnessruimte om alles eruit te zweten. Eindigend in het zwembad voor weer wat baantjes. Rinse & repeat. Zei ik al dat ik een rijke fantasie heb?