Ferrari knalt de allereerste Luce meteen op de veiling

Normaal gesproken verdwijnen de eerste exemplaren van een nieuw Ferrari-model rechtstreeks een museum in of een streng bewaakte collectie van een of andere oude vent. Ferrari gooit het dit keer over een compleet andere boeg. De allereerste Luce gaat namelijk onder de hamer, en dat maakt hem toch wel meteen een van de meest bijzondere Ferrari's van het jaar.

Chassis 0

Tijdens de RM Sotheby's-veiling in Monterey wordt een wel heel bijzondere Ferrari aangeboden. Het gaat om Chassis 0, de allereerste productieauto uit het nieuwe Ferrari Luce-programma. De EV wordt zonder minimumprijs geveild, maar het veilinghuis verwacht wel dat hij meer dan 950.000 euro oplevert.

Dat eerste chassisnummer maakt deze Ferrari natuurlijk meteen interessant voor de hardcore verzamelaars. Iedereen kan uiteindelijk een Luce bestellen, maar er is er uiteraard maar één die als allereerste de fabriek uit rolde. En dat is precies het soort detail waar verzamelaars moeilijk van gaan slapen.









Een Ferrari als kunstwerk

Dit keer geen spannend verhaal over pk's, Nm's of wat voor geluid deze EV nou weer kan produceren. Nee, bij deze Luce draait het om iets heel anders. Ferrari gebruikt deze auto namelijk als visitekaartje voor zijn Tailor Made-programma, waarbij klanten samen met de ontwerpers in Maranello een volledig spannende unieke Ferrari kunnen samenstellen.

Voor deze eerste Luce kozen de Italianen het thema licht. Wat niet gek is want dat is letterlijk de betekenis van Luce. Dat zie je natuurlijk weer terug in de exclusieve Madreperla Semi-Gloss-lak, die wit lijkt maar afhankelijk van de zon van groen naar paars schijnt te veranderen. Het interieur is bekleed met speciaal voor het Tailor Made-programma ontwikkeld Le Mans-leer. Dankzij een subtiele metallic glans vangt het materiaal het licht op een bijzondere manier. Kortom, licht.







Een miljoen voor het goede doel

Het mooiste aan dit verhaal is misschien nog wel waar het geld naartoe gaat. Ferrari houdt namelijk geen cent van de opbrengst zelf. De volledige hamerprijs gaat naar The Ferrari Foundation, die onderwijsprojecten ondersteunt. De koper krijgt dus niet alleen een unieke Ferrari met Chassis 0 op het plaatje, maar ook nog een verhaal waar je tijdens ieder evenement gegarandeerd wel mee wegkomt.

Volgens het veilinghuis heeft de allereerste Luce die van de band rolt een waarde "van meer dan 950.000 euro''. Laten we voor het gemak uitgaan van 1 miljoen euro. Daarmee is dit misschien wel één van de weinige keren dat niemand je kan verwijten dat je je geld aan iets nutteloos hebt uitgegeven.

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