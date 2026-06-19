Ferrari kondigt nieuw speciaal model aan die 'het verleden met de toekomst mixt'

Na de introductie van de Ferrari Luce weten we even niet meer wat we van het Italiaanse merk kunnen verwachten. De eerste hints voor het eerstvolgende model dat het merk klaar heeft staan biedt geen verduidelijking.

Chief executive Benedetto Vigna van Ferrari heeft officieel bekend gemaakt dat Ferrari op 4 juli het doek van een compleet nieuwe sportwagen zal trekken. Daarbij beloofde hij dat de auto duidelijke gegrond zal zijn in het verleden van het merk, maar dat er ook duidelijk verwijzingen naar de toekomst is zullen zitten.

"Over een paar weken, als je nog even volhoudt, dan zul je iets nieuws zien. Iets waarbij we iets uit het verleden hebben gecombineerd met de ogen op de toekomst", aldus Vigna.

Gezien de Luce de toekomst van de supercarbouwer vertegenwoordigd, stelt de uitspraak van Vigna alles behalve gerust. De topman deed ook geen enkele poging om die zorgen weg te nemen. Hij wilde enkel nog kwijt dat de aankomende auto duidelijk Ferrari's filosofie om traditie en innovatie te balanceren zou reflecteren, waarna hij doorging over technologie in de Luce.

Betekenisloze managementuitspraken

Ook over de aandrijflijn van het speciale model liet de man niets los behalve betekenisloze managementuitspraken: "We hebben en we zullen verbrandingsmotoren blijven gebruiken. We hebben en we zullen hybride aandrijflijnen gebruiken en we gaan ook elektrische auto's maken. Daarmee geven we onze klanten de mogelijkheid om te kiezen", verklaarde hij.

"We hebben twee ogen. Met de ene kijken we naar het verleden en met de andere naar de toekomst. We gebruiken één brein om deze samen te voegen", aldus Vigna. Wat dat betekent? Dat weten ook wij niet.

Wat we wel weten is dat 4 juli een interessante dag is om het doek van een nieuwe Ferrari te trekken. In de VS, waar Vigna zijn uitspraken deed, is het dan een nationale feestdag waarop dit jaar niet alleen de vrijheid van het land gevierd wordt, maar ook het 250 jarig bestaan. Daarnaast lijnen er weer 22 Formule 1-bolides op in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt dat weekend de Grand Prix van Silverstone verreden, iets wat ook voor Ferrari een special evenement is.

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