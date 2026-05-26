5 redenen waarom de Ferrari Luce nu al een flop is

De onthulling van de nieuwe Ferrari Luce had een triomftocht moeten worden. Een nieuw tijdperk, een elektrische toekomst, en een design dat visionair is. Yada yada.

In plaats daarvan lijkt het internet het vonnis al geveld te hebben. Dit zijn vijf redenen waarom de Ferrari Luce nu al een flop is.

1. Genadeloos afgeslacht op internet

We hebben vaker controversiële designs gezien. Denk aan de neus van de BMW M3 of de recente elektrische Mercedes-AMG GT 4-Door. Maar wat de Luce over zich heen krijgt, is van een andere orde. Onder posts van automotive journalisten en influencers is het sentiment vrijwel unaniem negatief.

Zelfs Ferrari-klanten – normaal gesproken niet de meest vocale groep – laten zich ongekend hard uit. Zo’n collectieve afkeer van een Ferrari hebben we simpelweg nog niet eerder gezien. Een digitale afstraffing van jewelste.

2. Technisch al ingehaald

Ironisch genoeg is de Luce bij introductie al een beetje oud nieuws. In EV-land gaat het snel, en Ferrari lijkt hier een stap te laat. De Tesla Model S Plaid tikte jaren geleden al de 1.000 pk aan. En snelladen met 350 kW is inmiddels niet meer indrukwekkend. De eerder aangehaalde elektrische AMG GT 4-Door doet zelfs 600 kW.

Sterker nog, tijdens het Autoblog WK snelladen 2025 liet de Lotus Emeya een piek van 371 kW zien. Ondertussen blijft de Luce steken op een WLTP-range van 530 kilometer. Dat is mager, zeker voor een auto die pretendeert een alleskunner te zijn. Trap je ‘m richting de topsnelheid van 310 km/u, dan ben je waarschijnlijk zwetend op zoek naar de dichtstbijzijnde snellader.

3. De prijs is compleet ontspoord

Een Ferrari is nooit goedkoop, dat snapt iedereen. Maar een vanafprijs van 550.000 euro voor de Luce slaat alles. En dat terwijl er relatief weinig BPM op zit. Ter vergelijking: een Ferrari Testarossa begint rond de vijf ton, inclusief zo’n 50.000 euro BPM. En die heeft overigens ook meer dan 1.000 pk.

Kom je bij het volgende punt. Niemand rijdt een kale Ferrari. Met een beetje opties zit je zo ruim boven de zes ton. Voor een elektrische auto die nu al discutabel is qua design én techniek, voelt dat als complete waanzin. Zelfs na een nachtje slapen en nadenkend over de inhoud van dit artikel kan ik niet tot een andere conclusie komen.

4. Ontworpen door techies

Misschien wel het grootste probleem: de verkeerde mensen aan de tekentafel. De Luce is ontworpen door LoveFrom, het collectief van Jony Ive en Marc Newson. Indrukwekkende namen in de tech- en designwereld, maar auto’s ontwerpen is toch echt een vak apart.

Ive is verantwoordelijk voor de iPhone, Newson voor een Tefal-kookset en een gootsteen. Serieus. Ja, er is wat automotive ervaring. Newson tekende de O21C Concept Car voor Ford in 1999, een project waar overigens Laurens van den Acker ook bij betrokken was.

Maar dat was ook niet bepaald een design hoogstandje. Maar dan nog. Wat in de naam der Pininfarina was Ferrari denkende. Het voelt een beetje als een designexperiment dat volledig uit de hand is gelopen.

5. Zelfs de naam roept vragen op

“Luce” betekent “licht” in het Italiaans. Klinkt mooi, maar Ferrari koppelt er meteen een hele filosofie aan: een nieuw tijdperk, een visie van “duidelijkheid en inspiratie”.

Dat is marketingtaal voor: dit is de richting die we op gaan. En dat is misschien nog wel het meest zorgwekkende. Want als de Luce de blauwdruk is voor toekomstige Ferrari’s, dan belooft dat weinig goeds. Alsof het design nog niet discutabel genoeg is, wordt het ook nog eens verheven tot ideologie.

Enfin. De Ferrari Luce is naar mijn bescheiden mening geen gedurfde stap vooruit, maar een verzameling verkeerde keuzes. Dat zie je zelden zo duidelijk bij een merk dat normaal gesproken bijna onaantastbaar is.

Ik kijk uit naar de marktopening om 15:30 (Nederlandse tijd) in New York. Bent u al short gegaan?