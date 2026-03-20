Ferrari kreeg hulp van NASA om de Luce normaal te laten optrekken

Bij een merk als Ferrari zou je verwachten dat kortere sprinttijden beter zijn. Hoe eerder je met je Italiaanse volbloed op de 100 km/u of hoger zit, hoe beter de auto en hoe stoerder de bestuurder, toch? Niet helemaal.

Bij een automaker als Ferrari komt er iets meer kijken dan alleen maar zo hard mogelijk wegspurten. Er zijn dingen als emotie waar de Italianen het maar al te graag met bewegende handjes over hebben. Het is dus ook iets wat absoluut niet verloren mag gaan bij de stap naar de elektrische Luce. Het grappige is dat de gevoelige Zuid-Europanen hulp nodig hadden van de uiterst analytische mensen van NASA om het gevoel in de EV terug te krijgen.

Gevoel omzetten naar data is lastig

Ferrari liep er namelijk tegenaan dat ze het gevoel van een goede acceleratie maar niet konden vertalen naar een elektrische aandrijflijn. Het euvel is dat een elektromotor standaard al zijn vermogen in een keer eruit klapt, wat een nogal onmenselijke en emotieloze ervaring oplevert. Volgens Ferrari-topman Benedetto Vigna bestaat er zoiets ‘teveel’ en kan dat “soms onze hersenen van slag brengen”.

Dat moet je niet willen in een Italiaanse supercar, dus stap je als Ferrari dan naar NASA om daar inzicht te krijgen in welk niveau van acceleratie nu als onprettig wordt ervaren door mensen. Als iemand dat weet, dan zijn het wel de lui die mensen de ruimte in schieten.

Rijervaring wordt beter, soort van

De ingewonnen informatie wordt nu gebruikt om de hele rijervaring in de Luce te optimaliseren. Het gaat dus een stap verder dan alleen de acceleratie in een rechte lijn. Ook het remmen, schakelen en zelfs het geluid dat de auto produceert zijn hiermee geoptimaliseerd. Dat schakelen is overigens niet tussen versnellingen, want die heeft de auto niet. Hierbij gaat het om schakelen tussen verschillende vermogens van de aandrijflijn.

Opmerkelijk genoeg kiest Ferrari ervoor om de speakers in het interieur niet te gebruiken om een nep V8-geluid te produceren, maar is ervoor gekozen om het geluid van de elektromotoren te versterken. Daarbij worden de hoge zoemtonen weg gefilterd en komt de nadruk te liggen op de lage brommende tonen die elektromotoren kennelijk ook produceren.