Ferrari Luce kopen? Informeer direct of je een hypotheek kan afsluiten

Een tijdje geleden was de Spot van de Week een Ferrari Purosangue waar door de samenstelling aan opties een prijs van bijna 950.000 euro gehaald werd. Dat soort bedragen zijn logisch voor de supercars van Ferrari, maar voor het 'volumemodel' is dat kneiterduur. Al ligt er wel gewoon een V12 voorin de Purosangue: ons BPM-stelsel is daar niet zo lief voor. Toch kunnen we het je ook niet afraden om even met je bank om de tafel te gaan zitten als je een Ferrari Luce wil kopen.

Voor wie het even heeft gemist: de Luce wordt de eerste EV van Ferrari. Voor de styling is iPhone-ontwerper Jony Ive gestrikt en het interieur is deels al onthuld. Het wordt wel even een dingetje voor het merk dat zo trots is op hun verbrandingsmotoren. Bovendien is Ferrari doortastend, meer dan Lamborghini waar wegens gebrek aan interesse voor EV's in dit segment de stekker uit de volledig elektrische Lanzador is getrokken.

Ferrari Luce kan duur gaan worden

Een voordeel wat een elektrische Ferrari wel kan hebben: van allerlei dure belastingen vanwege uitstoot heb je geen last. Dat levert bij Porsche op dat basisversies van de Macan en Taycan ervoor zorgen dat Porsche rijden tegenwoordig veel goedkoper kan dan voorheen. Bij Ferrari niks van dat alles. De Luce zou een vanafprijs krijgen van 550.000 euro. Dat meldt Reuters op basis van betrouwbare bronnen, al is het nieuws niet geverifieerd. Voor je beeldvorming: die 946.000 euro voor een Purosangue is extreem (en inclusief BPM), want in andere markten start het model vanaf 390.000 euro. Dat is 160.000 euro goedkoper dan de Luce. Zelfs een 12Cilindri is goedkoper!

Het is moeilijk om te voorspellen of Ferrari zichzelf hiermee nou wel of niet gigantisch in de voet schiet. Gezien de Purosangue zou je zeggen dat Ferrari alles aan de man kan brengen en nog voor goed geld ook. Het blijft echter zo dat die dure Ferrari's nog steeds een bijzondere Ferrari-motor hebben. Nou wordt de Luce vast niet een huis-tuin-en-keuken-EV, maar of de trouwste Ferrari-klanten ook elektrisch willen? Daar zijn we wel heel benieuwd naar.

Het wachten tot de eerste elektrische Ferrari is bijna voorbij: in mei trekt Ferrari in Rome het doek van de Luce. Naast of hij de kopers bevalt zijn we natuurlijk ook erg benieuwd naar wat het precies wordt qua vormgeving. Daar is het merk namelijk heerlijk vaag over.